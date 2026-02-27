Oprezno s uzimanjem aspirina - česta konzumacija povećava rizik od moždanog udara

Aspirin je jedna od najčešće uzimanih tableta, no prečesta konzumacija može imati ozbiljne zdravstvene posljedice

Svakodnevno uzimanje aspirina ne pruža sigurnu zaštitu od raka crijeva, a istodobno može povećati rizik od ozbiljnih krvarenja i hemoragijskog moždanog udara, pokazuje nova velika analiza kliničkih ispitivanja. Stručnjaci upozoravaju da potencijalne koristi dolaze tek nakon dugogodišnje primjene - i to uz značajne rizike.

Oprezno s aspirinom Istraživanje objavljeno u Cochrane Database of Systematic Reviews obuhvatilo je podatke iz 10 randomiziranih kliničkih studija s ukupno 124.837 sudionika. Znanstvenici su analizirali može li aspirin spriječiti razvoj raka debelog crijeva ili prekanceroznih polipa kod osoba prosječnog rizika. Rezultati pokazuju da aspirin vjerojatno ne smanjuje rizik od raka crijeva u prvih pet do 15 godina uzimanja. U nekim je studijama uočen mogući zaštitni učinak tek nakon više od desetljeća, no autori ističu da su ti podaci podložni pristranosti jer su sudionici tijekom vremena mogli mijenjati terapiju.

Rizik od krvarenja počinje odmah Istodobno je utvrđeno da svakodnevna uporaba aspirina povećava rizik od ozbiljnih krvarenja te može povećati rizik od hemoragijskog moždanog udara, koji nastaje kada krvna žila u mozgu pukne. Iako su veće doze povezane s većim rizikom, i niske doze nose povećan rizik krvarenja. Starije osobe i oni s poviješću čira ili poremećaja krvarenja posebno su ranjivi. Jedan od autora studije upozorio je da je najveća opasnost pogrešna pretpostavka da će 'jedna tableta danas može spriječiti rak sutra'. Prema analizi, potencijalni učinci na prevenciju, ako se uopće pojave, zahtijevaju dugotrajnu primjenu, dok rizik krvarenja postoji od samog početka terapije.

Zovu ih 'prirodni botoks': Ove namirnice usporavaju starenje kože Izvor: Ostale fotografije / Autor: Neven Bučević montaža

Ne vrijedi za sve skupine Istraživači naglašavaju da se rezultati odnose na osobe prosječnog rizika. Kod pojedinaca s visokim genetskim rizikom, primjerice onih s Lynchovim sindromom, prethodna istraživanja pokazala su moguće koristi, no to ne vrijedi za opću populaciju. Stručnjaci stoga savjetuju da se aspirin ne uzima radi prevencije raka bez prethodnog savjetovanja s liječnikom, uzimajući u obzir individualni rizik od krvarenja i druge zdravstvene čimbenike. Prevencija i dalje počinje stilom života Rak debelog crijeva jedan je od najčešćih malignih tumora, a bilježi se i porast oboljelih mlađih od 50 godina. Prevencija se i dalje temelji na zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, održavanju zdrave tjelesne mase i redovitim preventivnim pregledima.