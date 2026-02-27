ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 27. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

27.02.2026 u 00:00

Strijelci, Bikovi i Vage pokazuju da starost ne mora značiti gubitak energije i vitalnosti
Strijelci, Bikovi i Vage pokazuju da starost ne mora značiti gubitak energije i vitalnosti
Entuzijazam koji Strijelci nose zarazan je i na poslu privlače suradnike koji žele biti dio onoga što grade. U ljubavi suslobodni, spontani i puni topline, što svaki zajednički trenutak pretvara u ugodnu uspomenu vrijednu ponavljanja. Potrebno je paziti na natkoljenice i kukove, posebno ako dulje stoje ili hodaju.

Ribama je kreativnost na vrhuncu i na posluihvas jedna neočekivana ideja može odvesti prema projektu kojeg su oduvijek htjeli realizirati. U ljubavi su iznimno empatični i duboko razumiju potrebe voljenih osoba bez da ih moraju pitati, što ih ispunjava osjećajem da su uz njih zaista viđeni i shvaćeni.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

