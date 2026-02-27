Dnevni horoskop za 27. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Djevica

Na poslu danas sve ide prema planu i to vam daje osjećaj zadovoljstva koji često zamjenjujete novim zahtjevima prema sebi – dopustite si da uživate u tome. U ljubavi ste nježni i pozorni na detalje koji partnerima govore da ste prisutni i da brinete, a to gradi povjerenje koje traje. Živčani sustav traži malo popuštanja – ne mora sve biti savršeno već do večeras.