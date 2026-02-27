Demi Moore sve je zatekla drastičnom promjenom: Ovakav bob rijetko se viđa

Slavnu glumicu Demi Moore navikli smo gledati s prepoznatljivom dugom crnom kosom pa su svi ostali zatečeni njenom velikom promjenom looka

Demi Moore iznenadila je modni svijet drastičnom promjenom frizure na Gucci reviji u Milanu. Glumica, poznata po dugoj, tamnoj kosi, pojavila se s kratkim, mokrim bobom, lookom kakav ne viđamo često, ali i koji je savršeno pratio futurističku estetiku modne kuće.

Mokri bob Glumica nominirana za Oscara sjela je u prvi red na dugo iščekivanoj reviji u sklopu Milanskog tjedna mode, a umjesto prepoznatljive duge kose pokazala je elegantno ošišan bob koji završava tik ispod linije čeljusti.

Frizuru je oblikovao poznati frizer Dimitris Giannetos, a stil je bio naglašeni 'wet look' – s definiranim, pomalo razdvojenim pramenovima koji stvaraju dojam svježe oprane i zalizane kose. Futuristički efekt uz kožu i sunčane naočale Kombinacija kratkog, zaglađenog boba i crne kožne jakne te oversized sunčanih naočala dala je cijelom izdanju blagi Y2K prizvuk, uz referencu na estetiku filma 'Matrix'. Frizura je naglasila crte lica i dala snažniji, moderniji dojam u odnosu na njezin uobičajeni glamurozni stil.

Giannetos je istaknuo kako je želio postići hrabar i modno napredan izgled koji će se uklopiti u siluete nove kolekcije. Naglasio je da je riječ o velikoj promjeni za glumicu, koja je godinama bila sinonim za dugu, ravnu kosu. Privremena promjena ili nova era? Iako je malo vjerojatno da je Demi Moore trajno odustala od svoje duge kose, ovakva transformacija pokazuje koliko kratki bob i dalje dominira kao jedna od najpoželjnijih frizura 2026. godine.