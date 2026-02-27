Demi Moore sve je zatekla drastičnom promjenom: Ovakav bob rijetko se viđa

NOVA FRIZURA

Demi Moore
Demi Moore Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Slavnu glumicu Demi Moore navikli smo gledati s prepoznatljivom dugom crnom kosom pa su svi ostali zatečeni njenom velikom promjenom looka

Demi Moore iznenadila je modni svijet drastičnom promjenom frizure na Gucci reviji u Milanu. Glumica, poznata po dugoj, tamnoj kosi, pojavila se s kratkim, mokrim bobom, lookom kakav ne viđamo često, ali i koji je savršeno pratio futurističku estetiku modne kuće.

Mokri bob

Glumica nominirana za Oscara sjela je u prvi red na dugo iščekivanoj reviji u sklopu Milanskog tjedna mode, a umjesto prepoznatljive duge kose pokazala je elegantno ošišan bob koji završava tik ispod linije čeljusti.

Demi Moore
Demi Moore Izvor: Profimedia / Autor: Riccardo Giordano / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Frizuru je oblikovao poznati frizer Dimitris Giannetos, a stil je bio naglašeni 'wet look' – s definiranim, pomalo razdvojenim pramenovima koji stvaraju dojam svježe oprane i zalizane kose.

Futuristički efekt uz kožu i sunčane naočale

Kombinacija kratkog, zaglađenog boba i crne kožne jakne te oversized sunčanih naočala dala je cijelom izdanju blagi Y2K prizvuk, uz referencu na estetiku filma 'Matrix'. Frizura je naglasila crte lica i dala snažniji, moderniji dojam u odnosu na njezin uobičajeni glamurozni stil.

@voguemagazine The dynamic fashion week duo, #DemiMoore and pilaf have arrived to Demna’s debut at #Gucci ♬ original sound - тгк: prod. starly

Giannetos je istaknuo kako je želio postići hrabar i modno napredan izgled koji će se uklopiti u siluete nove kolekcije. Naglasio je da je riječ o velikoj promjeni za glumicu, koja je godinama bila sinonim za dugu, ravnu kosu.

Privremena promjena ili nova era?

Iako je malo vjerojatno da je Demi Moore trajno odustala od svoje duge kose, ovakva transformacija pokazuje koliko kratki bob i dalje dominira kao jedna od najpoželjnijih frizura 2026. godine.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

