Od djeteta imigranata iz Afrike do modnog superstara: Dizajnerska zvijezda današnjice Virgil Abloh

Virgil Abloh je bez sumnje jedna od najvećih zvijezda modne scene, a ovog osebujnog dizajnera bez formalnog modnog obrazovanja, ali ogromnog talenta, nakon suradnje s Fendijem i Kanye Westom ugrabila je prestižna francuska kuća Louis Vuitton te ga imenovala kreativnim direktorom muške linije

Američki arhitekt koji stoji iza luksuznog streetwear brenda Off-White u kratkom je roku pokorio modni svijet te je od perspektivnog finalista LVMH nagrade za mlade dizajnere u 2015. godini dogurao do kultnog francuskog brenda gdje je zamijenio dosadašnjeg direktora muške linije Kima Jonesa.

Abloh je rođen 30. rujna nedaleko do Chicaga, u obitelji imigranata iz Gane. Njegova mama je bila krojačica od koje je naučio trikove šivanja.

'Podržavam ovo novo doba kad dizajneri postaju nove rock zvijezde', objavio je na blogu The Brilliance još 2007. ovaj mladi Amerikanac rođen u Chicagu čija su strast oduvijek bila moda, umjetnost, dizajn i kultura.

Manje je poznato kako su Abloh i Kanye West zajedno bili na praksi u talijanskoj modnoj kući Fendi. 'Zbilja sam bio impresioniran posebnom vibrom koju su njih dvojica donijeli u studio. Virgil je u stanju smisliti totalno cool izraze za nešto tako old school i tradicionalno poput Fendija. Pratim njegovu karijeru još od tada', kaže Michale Burke, CEO brenda Luis Vuitton. Abloh i West, u društvu svojih slavnih prijatelja iste su godine uživali u modnim revijama Pariškog tjedna mode gdje su izazvali pravu senzaciju. 'Mi smo dio generacije koju zanima modu, mada nismo trebali biti tamo. Vidjeli smo svoju priliku kako bismo sudjelovali u aktualnim zbivanjima na sceni. Na mnogo načina se osjećalo kao da donosimo više uzbuđenja nego što je to dotad bilo u modnoj industriji', kazao je Abloh u jednom kasnijem intervjuu.

Virgil Abloh je pokrenuo svoj prvi brend, Pyrex Vision , u New Yorku. Snalažljivi kreativac nabavio je negdje flanelske košulje Ralpha Laurena po cijeni od 40 dolara i na njih printao natpis Pyrex i broj 23 (homage svom dječačkom heroju Michaelu Jordanu). Košulje je zatim prodavao za vrtoglavih 550 dolara.

Za vizualni izgled Jay-Z-jevog albuma 'Watch the Throne' Virgil je dobio nagradu Grammy .

Beyoncé je izazvala veliko zanimanje kad je odabrala Ablohov sweatshirt s printom palmi ukrašenom natpisom 'Nebrasca' za spot 'Feeling Myself' s Nicki Minaj . Iste je godine Abloh završio u finalu dodjele nagrade LVMH najboljim mladim dizajnerima ali su je na kraju odnijeli Marques'Almeida i Jacquemus.

Objavu dijeli @virgilabloh Ožu 25, 2018 at 9:43 PDT

2017.

Teško je pobrojati što je sve napravio u ovoj godini jer je Abloh imao pune ruke posla od objave svoje prve pjesme pa do kolaboracija s Jimmyjem Chooom, pa do The Ten, zanimljive suradnje sa sportskim gigantom Nike. najavio je pravu revoluciju sa svojim redizajnom legendarne plave Frakta torbe koju s nestrpljenjem iščekujemo. 'Moj je zadatak napraviti nešto provokativno', kazao je tad Abloh te predstavio novu Frakta torbu, ovog puta napravljenu od kartona s velikim bijelim slovima na kojima piše 'sculpture'. Prototip torbe obljepljen je crvenim ljepljivim trakama. Bivši kreativni direktor modne linije Kanye Westa, nastavlja suradnju sa švedskim gigantom, a njegova će kolekcija namještaja izaći 2019. godine.