'VRAG NOSI PRADU 2'

Jednostavno, a tako efektno: Anne Hathaway u izdanju koje ćete poželjeti kopirati

I. B.

10.08.2025 u 21:13

Anne Hathaway
Anne Hathaway Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia
Bionic
Reading

Na ulicama New Yorka, set filma 'Vrag nosi Pradu 2' pretvorio se u pravu modnu pistu zahvaljujući najnovijem izdanju Anne Hathaway u ulozi Andy Sachs

Anne Hathaway i ovoga puta osvanula je u pomno odabranoj kombinaciji koja spaja minimalističku eleganciju i modernu funkcionalnost.

Hathaway nosi bijelu košulju od pamuka s lagano širokim rukavima, dok je donji dio outfita rezerviran za maslinasto zelenu, plisiranu suknju s cargo džepovima brenda Sacai, koji je poznat po spajanju klasičnih krojeva i utilitarnih detalja. Upravo spoj bazičnih komada i urbanih elemenata daje njezinom izdanju na setu dozu svježine i neočekivane razigranosti.

Anne Hathaway
  • Anne Hathaway
  • Anne Hathaway
  • Anne Hathaway
  • Anne Hathaway
Anne Hathaway Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Stajling je nadopunjen sofisticiranim modnim dodacima: prekrasne pletene zelene cipele s potpisom Gabriela Hearst daju elegantan završni dodir, dok decentan zlatni lančić s dijamantnim privjeskom Jemma Wynne podcrtava Andyjinu transformaciju iz nesigurne početnice u samouvjerenu modnu urednicu.

Hathaway nosi i torbicu preko ramena koja, iako diskretna, unosi dodatnu funkcionalnost. Kompletan look otkriva povratak klasičnih uredskih silueta, ali s jasnom suvremenom reinterpretacijom.

Za kostime u nastavku filma zaslužna je Molly Rogers, suradnica kultne Patricije Field, što se očituje u svakom pomno odabranom komadu — od kroja suknje do profinjenih detalja nakita i odabira obuće.

Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2'
  • Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2'
  • Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2'
  • Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2'
  • Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2'
Anne Hathaway i Meryl Streep na setu filma 'Vrag nosi Pradu 2' Izvor: Profimedia / Autor: SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nastavak koji zadovoljava modna očekivanja

Ovaj look Hathaway potvrđuje da nastavak filma donosi ne samo intrigantan zaplet, već i zadovoljava visoka modna očekivanja obožavatelja diljem svijeta. Scena u kojoj Andy šeta ulicama kišnog Manhattana evocira esenciju mode koja spaja funkciju i stil te najavljuje novu eru modne sofisticiranosti u popularnoj kulturi.

tportal
