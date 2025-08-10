Jednostavno, a tako efektno: Anne Hathaway u izdanju koje ćete poželjeti kopirati

Na ulicama New Yorka, set filma 'Vrag nosi Pradu 2' pretvorio se u pravu modnu pistu zahvaljujući najnovijem izdanju Anne Hathaway u ulozi Andy Sachs

Anne Hathaway i ovoga puta osvanula je u pomno odabranoj kombinaciji koja spaja minimalističku eleganciju i modernu funkcionalnost.

Hathaway nosi bijelu košulju od pamuka s lagano širokim rukavima, dok je donji dio outfita rezerviran za maslinasto zelenu, plisiranu suknju s cargo džepovima brenda Sacai, koji je poznat po spajanju klasičnih krojeva i utilitarnih detalja. Upravo spoj bazičnih komada i urbanih elemenata daje njezinom izdanju na setu dozu svježine i neočekivane razigranosti.

Stajling je nadopunjen sofisticiranim modnim dodacima: prekrasne pletene zelene cipele s potpisom Gabriela Hearst daju elegantan završni dodir, dok decentan zlatni lančić s dijamantnim privjeskom Jemma Wynne podcrtava Andyjinu transformaciju iz nesigurne početnice u samouvjerenu modnu urednicu. Hathaway nosi i torbicu preko ramena koja, iako diskretna, unosi dodatnu funkcionalnost. Kompletan look otkriva povratak klasičnih uredskih silueta, ali s jasnom suvremenom reinterpretacijom. Za kostime u nastavku filma zaslužna je Molly Rogers, suradnica kultne Patricije Field, što se očituje u svakom pomno odabranom komadu — od kroja suknje do profinjenih detalja nakita i odabira obuće.

