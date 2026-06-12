Neočekivani simptomi koje povezujemo sa stresom, a mogu upućivati na bolest

Kronična upala ne boli uvijek i često prolazi nezapaženo, no stručnjaci upozoravaju da može biti okidač za niz ozbiljnih bolesti, od dijabetesa i srčanih problema do demencije i raka. Donosimo šest iznenađujućih znakova koji mogu upućivati na to da je organizam u stanju trajne upale te što možete učiniti kako biste je smanjili

Kronična upala sama po sebi nije bolest, ali je povezana s nastankom brojnih zdravstvenih problema. Može pridonijeti nakupljanju štetnih masnoća oko organa, oštećenju stanica pa čak i razvoju raka. Iako je upala važan obrambeni mehanizam organizma, problem nastaje kada se zadrži mjesecima ili godinama. 'Kratkotrajna upala ključna je za obranu organizma od bolesti, no ponekad početni okidači, poput infekcija, onečišćenja zraka ili drugih poremećaja, mogu dovesti do upale koja se ne povlači', objašnjava Clare Bryant, profesorica urođene imunosti na Sveučilištu Cambridge.

S godinama rizik postaje veći. 'Naš imunološki sustav postaje skloniji neravnoteži, a upravo je kronična upala nešto što leži u podlozi mnogih bolesti', kaže Bryant. Dobra je vijest da promjene životnih navika mogu značajno pomoći. Smanjenje unosa ultraprerađene hrane te veći unos voća i povrća mogu već nakon nekoliko mjeseci dovesti do vidljivog pada upalnih procesa u organizmu. Stalna razdražljivost i potreba za svađom Ako ste često ljuti, nervozni ili skloni sukobima bez jasnog razloga, moguće je da uzrok nije samo stres. Niharika Duggal, profesorica sa Sveučilišta u Birminghamu i jedna od vodećih britanskih stručnjakinja za upalu i starenje, kaže da postoji dvosmjerna povezanost između raspoloženja i upale. 'Manji stresovi, poput kašnjenja na posao, povećavaju razinu kortizola i aktiviraju imunološke stanice, što potiče upalni odgovor', kaže Duggal. No istraživanja pokazuju da i sama upala može utjecati na raspoloženje. Upalni proteini iz krvotoka mogu dospjeti do mozga i aktivirati centre povezane sa stresom, zbog čega se osoba osjeća razdražljivije i sklonije ispadima bijesa. Stručnjaci savjetuju redovito druženje s ljudima u čijem društvu uživate. Čak i jedan susret s prijateljem tjedno može pomoći u prekidanju tog začaranog kruga.

Krvarenje desni Povremeno krvarenje tijekom pranja zubi mnogi zanemaruju, no ono može biti znak aktivne upale. 'To je reakcija imunološkog sustava na naslage plaka koje su se nakupile na zubima i desnima', objašnjava Duggal. Kronične bolesti desni povezane su s većim rizikom od upalnih bolesti poput reumatoidnog artritisa, a neka istraživanja sugeriraju da dugotrajna upala desni može povećati i rizik od kognitivnog propadanja. Redovito korištenje zubnog konca i električne četkice može pomoći u očuvanju zdravlja desni i smanjenju upalnih procesa. Naglo dobivanje na težini Neočekivano povećanje tjelesne težine također može biti povezano s kroničnom upalom. 'Upalne molekule mogu poremetiti normalno djelovanje hormona poput inzulina, leptina i kortizola, što povećava osjećaj gladi i potiče skladištenje masnog tkiva', kaže Chengcan Yao iz Centra za istraživanje upala Sveučilišta u Edinburghu. Dobra vijest je da ni za smanjenje upale nisu potrebni ekstremni napori. Već 20 minuta bržeg hodanja dnevno može potaknuti korisne protuupalne procese u organizmu.

Suhe oči i suha usta Niz upalnih bolesti, uključujući Sjögrenov sindrom, karakteriziraju upravo suhe oči i osjećaj suhoće u ustima. Riječ je o autoimunom poremećaju kod kojeg imunološki sustav napada žlijezde koje proizvode vlagu, a najčešće pogađa žene između 40. i 60. godine života. Sve više istraživanja upućuje na to da kurkuma može imati prirodno protuupalno djelovanje. Posebno je zanimljiv kurkumin, aktivni sastojak koji kurkumi daje prepoznatljivu žuto-narančastu boju. 'Proveli smo niz eksperimenata i pokazalo se da kurkuma djeluje na mnoge upalne putove u organizmu', kaže Bryant. Koža postaje tanja i prozirnija Starenjem koža prirodno gubi elastičnost, no ako vam se čini da se promjene događaju ubrzano, razlog bi mogla biti kronična upala. 'Upala razgrađuje kolagen i elastin. Kako se to događa, zaštitna barijera kože postaje tanja pa koža izgleda prozirnije', objašnjava Duggal. Jedan od najboljih načina za smanjenje upale jest mediteranska prehrana. Posebno se ističe ekstra djevičansko maslinovo ulje, bogato oleinskom kiselinom i oleokantalom, spojevima koji imaju protuupalno djelovanje.