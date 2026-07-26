Nakon Hrvatske, osvaja Francusku: Zvijezda 'Baywatcha' održala lekciju iz provokativnog ljetnog stila

Ovan

Početak tjedna donosi vam nalet energije i želju da odmah krenete u akciju. Ipak, dan traži da malo usporite i dobro posložite prioritete. Na poslu se može pojaviti situacija koja zahtijeva brzu, ali promišljenu reakciju. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji razjašnjava neke stvari. Večer iskoristite za odmor kako ne biste pregorjeli već na početku tjedna.