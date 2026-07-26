Nakon Hrvatske, osvaja Francusku: Zvijezda 'Baywatcha' održala lekciju iz provokativnog ljetnog stila

Nakon što je početkom ljeta diskretno posjetila hrvatsku obalu, pomolivši se u samostanu na otočiću Visovcu, a potom šokirala javnost golišavim fotografijama s Roškog slapa, američka manekenka i glumica Brooks Nader vratila se na poznati teren. Zvijezda nove verzije serije 'Baywatch' krstarenje Jadranom zamijenila je francuskom rivijerom, a najnovijim pojavljivanjem u Saint-Tropezu ponovno je dokazala zašto nosi titulu 'kraljice bikinija' i provokativnog stila
Brooks Nader je za izlazak na popularnoj destinaciji bogatih i slavnih odabrala odvažnu kombinaciju koja nije ostavila puno mašti na volju. Pojavila se u ultrakratkoj, lepršavoj haljinici leopard uzorka s dubokim V-izrezom koji je sezao gotovo do pupka.
Ovaj riskantni komad, koji balansira na samoj granici pokazivanja previše, dodatno je istaknut velikim, upečatljivim ukrasnim brošem s tirkiznim i koraljnim detaljima smještenim točno na struku.
>> 'Nije mi bio potreban': Slavna ljepotica sad žali zbog jednog estetskog zahvata <<
Glamur s velikim naočalama
Kako bi zaokružila ovaj 'divlji' ljetni look, Brooks se odlučila za modne dodatke koji asociraju na retro glamur. Cijelu kombinaciju upotpunila je predimenzioniranim sunčanim naočalama okruglih okvira s blago zatamnjenim staklima u toplim tonovima, te jednostavnim crnim sandalama na petu. Njezina prepoznatljiva, bujna plava kosa raspuštena u opuštenim valovima samo je dodatno naglasila seksepil kojim zrači, pokazujući da itekako zna kako privući sve poglede gdje god se pojavi.