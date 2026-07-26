'divlji' ljetni look

Nakon Hrvatske, osvaja Francusku: Zvijezda 'Baywatcha' održala lekciju iz provokativnog ljetnog stila

D.A.M.

26.07.2026 u 20:50

Brooks Nader
Brooks Nader Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nakon što je početkom ljeta diskretno posjetila hrvatsku obalu, pomolivši se u samostanu na otočiću Visovcu, a potom šokirala javnost golišavim fotografijama s Roškog slapa, američka manekenka i glumica Brooks Nader vratila se na poznati teren. Zvijezda nove verzije serije 'Baywatch' krstarenje Jadranom zamijenila je francuskom rivijerom, a najnovijim pojavljivanjem u Saint-Tropezu ponovno je dokazala zašto nosi titulu 'kraljice bikinija' i provokativnog stila

Brooks Nader je za izlazak na popularnoj destinaciji bogatih i slavnih odabrala odvažnu kombinaciju koja nije ostavila puno mašti na volju. Pojavila se u ultrakratkoj, lepršavoj haljinici leopard uzorka s dubokim V-izrezom koji je sezao gotovo do pupka.

vezane vijesti

Ovaj riskantni komad, koji balansira na samoj granici pokazivanja previše, dodatno je istaknut velikim, upečatljivim ukrasnim brošem s tirkiznim i koraljnim detaljima smještenim točno na struku.

>> 'Nije mi bio potreban': Slavna ljepotica sad žali zbog jednog estetskog zahvata <<

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Glamur s velikim naočalama

Kako bi zaokružila ovaj 'divlji' ljetni look, Brooks se odlučila za modne dodatke koji asociraju na retro glamur. Cijelu kombinaciju upotpunila je predimenzioniranim sunčanim naočalama okruglih okvira s blago zatamnjenim staklima u toplim tonovima, te jednostavnim crnim sandalama na petu. Njezina prepoznatljiva, bujna plava kosa raspuštena u opuštenim valovima samo je dodatno naglasila seksepil kojim zrači, pokazujući da itekako zna kako privući sve poglede gdje god se pojavi.

Brooks Nader
  • Brooks Nader
  • Brooks Nader
  • Brooks Nader
Brooks Nader Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BLISTAVO IZDANJE

BLISTAVO IZDANJE

Izgleda spektakularno: Eva Longoria za crveni tepih odabrala nepogrešive srebrne šljokice
'divlji' ljetni look

'divlji' ljetni look

Nakon Hrvatske, osvaja Francusku: Zvijezda 'Baywatcha' održala lekciju iz provokativnog ljetnog stila
LJETNA ELEGANCIJA

LJETNA ELEGANCIJA

Margot Robbie diktira ljetne trendove: Slip haljina i balerinke za savršen pariški chic

najpopularnije

Još vijesti