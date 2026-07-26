Trzaj prije sna: Što nam tijelo poručuje kad naglo poskočimo u trenutku usnivanja

U prijelazu iz budnog stanja u ranu fazu sna mozak mijenja ritam moždanih valova, disanje postaje sporije, mišići se opuštaju, a tijelo počinje 'gasiti' podražaje iz okoline .

Taman kad se čini da polako tonemo u san, mozak može pogrešno 'pročitati' naglo opuštanje mišića kao potencijalni gubitak kontrole. Kao odgovor, pokreće kratki, iznenadni trzaj - svojevrsni zaštitni refleks , sličan onome kad se trgnemo od glasnog zvuka ili iznenadne promjene ravnoteže .

Hipnički trzaj – normalna pojava, ne znak bolesti

Ovaj nagli pokret u fazi usnivanja stručnjaci nazivaju hipničkim trzajem ili hipničkim grčem. Riječ je o kratkom, nenamjernom kontrakcijskom trzaju mišića, najčešće u nogama, rukama ili cijelom tijelu. Može ga pratiti osjećaj da padamo, poskliznuli smo se s ruba ili se spotaknuli, ali ne mora biti povezan ni s kakvom slikovitom 'snom'.

Važno je naglasiti da se hipnički trzaji smatraju fiziološkom, dakle normalnom pojavom u procesu usnivanja. Ne spadaju u epileptičke napadaje niti automatski upućuju na neurološku bolest. U većini slučajeva oni su neugodan, ali bezopasan dio puta od jave prema snu.