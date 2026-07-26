RAZUM PRIJE SRCA

Hladni kao led: Ovi horoskopski znakovi ne pokazuju emocije ni u najtežim trenucima

P. H.

26.07.2026 u 08:34

ne puštaju suzu ni kad se sve raspada
ne puštaju suzu ni kad se sve raspada Izvor: Magnific / Autor: Magnific
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Dok su neki horoskopski znakovi u teškim životnim situacijama skloni suzama, drami i emotivnim slomovima, drugi će ostati apsolutno nepomični. Emocionalna distanca njihov je prirodni mehanizam obrane

Za ove horoskopske znakove razum uvijek dolazi prije srca. Bilo da prolaze kroz prekide, krize ili stresne poslovne situacije, njihovo lice ne otkriva apsolutno ništa. Iako se okolini često čine potpuno bezosjećajnima i arogantnima, astrolozi ističu da se iza njihove 'sante leda' krije snažna potreba za samokontrolom.

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Jarac

Ako postoji znak koji zaslužuje titulu 'kralja ledenog srca', to je uvjerljivo Jarac. Pripadnici ovog zemljanog znaka izrazito su pragmatični, fokusirani na vlastite ciljeve i preziru bilo kakav oblik pokazivanja slabosti. Za njih su suze i emotivni ispadi u javnosti znak neprofesionalnosti. Čak i kada se iznutra raspadaju, Jarčevi će zadržati strogu masku na licu i prvo logički analizirati kako riješiti problem.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton i princ William s djecom
  • Kate Middleton
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Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vodenjak

Vodenjaci žive u svojoj glavi, a ne u svom srcu. Riječ je o izrazito intelektualnom znaku koji svaku situaciju voli promatrati s određene distance, gotovo kao znanstveni projekt. Kad se nađu u kriznoj situaciji u kojoj se od njih očekuje empatija, Vodenjaci će se jednostavno emotivno isključiti i ponuditi 'hladno', racionalno rješenje. Ljudi ih nerijetko percipiraju kao arogantne neznalice tuđih osjećaja, no Vodenjaci samo ne znaju kako se nositi s prevelikom dozom emocija.

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Bik

Iako u poznatom i sigurnom društvu mogu biti topli, Bikovi postaju emocionalno potpuno neprobojni kada se dogodi nešto neplanirano. Jako se boje promjena i gubitka kontrole nad vlastitim životom, zbog čega u krizama automatski podižu ogromne zidove prema okolini. Neće vam pokazati da su povrijeđeni ili zabrinuti; radije će se povući u sebe i tvrdoglavo ignorirati problem dok on sam od sebe ne prođe.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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