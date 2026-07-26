Hladni kao led: Ovi horoskopski znakovi ne pokazuju emocije ni u najtežim trenucima

Dok su neki horoskopski znakovi u teškim životnim situacijama skloni suzama, drami i emotivnim slomovima, drugi će ostati apsolutno nepomični. Emocionalna distanca njihov je prirodni mehanizam obrane

Za ove horoskopske znakove razum uvijek dolazi prije srca. Bilo da prolaze kroz prekide, krize ili stresne poslovne situacije, njihovo lice ne otkriva apsolutno ništa. Iako se okolini često čine potpuno bezosjećajnima i arogantnima, astrolozi ističu da se iza njihove 'sante leda' krije snažna potreba za samokontrolom.

Jarac Ako postoji znak koji zaslužuje titulu 'kralja ledenog srca', to je uvjerljivo Jarac. Pripadnici ovog zemljanog znaka izrazito su pragmatični, fokusirani na vlastite ciljeve i preziru bilo kakav oblik pokazivanja slabosti. Za njih su suze i emotivni ispadi u javnosti znak neprofesionalnosti. Čak i kada se iznutra raspadaju, Jarčevi će zadržati strogu masku na licu i prvo logički analizirati kako riješiti problem.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia







+3 Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vodenjak Vodenjaci žive u svojoj glavi, a ne u svom srcu. Riječ je o izrazito intelektualnom znaku koji svaku situaciju voli promatrati s određene distance, gotovo kao znanstveni projekt. Kad se nađu u kriznoj situaciji u kojoj se od njih očekuje empatija, Vodenjaci će se jednostavno emotivno isključiti i ponuditi 'hladno', racionalno rješenje. Ljudi ih nerijetko percipiraju kao arogantne neznalice tuđih osjećaja, no Vodenjaci samo ne znaju kako se nositi s prevelikom dozom emocija.

Ovan Nedjelja vas lagano usporava, iako u vama još uvijek postoji potreba za kretanjem. Danas je dobro pronaći ravnotežu između aktivnosti i odmora kako ne biste ušli umorni u novi tjedan. Moguće je da ćete razmišljati o planovima za iduće dane. U ljubavi dolazi do smirenijeg, ali iskrenog trenutka. Večer provedite u opuštanju.

Bik Uživanje u miru i poznatom okruženju danas vam najviše odgovara. Nedjelja je idealna za dobar obrok, odmor i male rituale koji vas vesele. Netko iz obitelji mogao bi vam se obratiti za savjet. U ljubavi dolazi do topline i osjećaja sigurnosti. Dan završava u ugodnom raspoloženju.

Blizanci Iako je nedjelja, vaš um i dalje radi punom brzinom. Mogli biste se uhvatiti planiranja ili razmišljanja o stvarima koje vas čekaju. Kratki razgovor ili poruka donose vam zanimljivu informaciju. U ljubavi dolazi do ležernog i opuštenog trenutka. Pokušajte barem dio dana posvetiti pravom odmoru.

Rak Nedjelja vam donosi potrebu za bliskošću i emocionalnim punjenjem. Vrijeme provedeno s obitelji ili bliskim osobama djelovat će umirujuće. Mogli biste se prisjetiti nečega iz prošlosti i izvući važnu lekciju. U ljubavi dolazi do nježnog i toplog trenutka. Dan završava u mirnom tonu.

Lav Dan je idealan za druženje, ali i za trenutke u kojima ćete se posvetiti sebi. Mogli biste poželjeti napraviti nešto što vas veseli bez puno planiranja. Netko će vam uputiti kompliment koji će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi dolazi do opuštene i zabavne energije. Večer donosi ugodnu atmosferu.

Djevica Iako volite imati sve pod kontrolom, danas si možete dopustiti malo spontanosti. Nedjelja vam nudi priliku da se odmaknete od obaveza i napunite energiju. Mogli biste se posvetiti organizaciji idućeg tjedna, ali bez pretjeranog pritiska. U ljubavi dolazi do smirenog i iskrenog razgovora. Dan završava s osjećajem unutarnjeg reda.

Vaga Nedjelja vam donosi potrebu za skladom i ljepotom u svakodnevnim stvarima. Ugodno okruženje i dobro društvo značajno će utjecati na vaše raspoloženje. Moguće je druženje koje će vas napuniti pozitivnom energijom. U ljubavi dolazi do harmoničnog trenutka. Dan je idealan za opuštanje i uživanje.

Škorpion Danas vam više odgovara mir nego velika okupljanja. Povlačenje u vlastiti prostor pomoći će vam da posložite misli i emocije. Mogli biste razmišljati o nekoj važnoj odluci. U ljubavi dolazi do dubljeg i iskrenijeg povezivanja. Večer je idealna za introspekciju.

Strijelac Iako biste najradije negdje otputovali, danas ćete pronaći zadovoljstvo i u manjim stvarima. Kratka promjena okruženja ili druženje mogu vam biti sasvim dovoljni. Razmišljate o planovima za naredne dane. U ljubavi dolazi do vedrog i spontanog trenutka. Dan završava u optimističnom tonu.

Jarac Nedjelja vas poziva da usporite i napravite pauzu od obaveza. Iako vam to nije uvijek lako, danas vam je to potrebno. Mogli biste razmišljati o financijama ili budućim planovima. U ljubavi dolazi do stabilnosti i osjećaja sigurnosti. Večer donosi mir i pripremu za novi tjedan.

Vodenjak Dan donosi laganu, ali zanimljivu energiju koja vas potiče na razmišljanje. Mogli biste dobiti ideju koju ćete kasnije razvijati. Druženje s ljudima koji dijele vaše interese posebno vam odgovara. U ljubavi dolazi do neobičnog, ali ugodnog trenutka. Nedjelja završava u dobrom raspoloženju.

Ribe Osjećaji su naglašeni, ali na umirujući način. Nedjelja je idealna za kreativnost, glazbu ili boravak u prirodi. Mogli biste pomoći nekome i pritom se osjećati ispunjeno. U ljubavi dolazi do nježnog i toplog trenutka. Dan završava u potpunom miru. Pogledaj detaljni horoskop