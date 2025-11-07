BAŠ SU COOL

Ne tražite dalje, ovaj model čizama na najbolji način spaja udobnost i ženstvenost

E. K.

07.11.2025 u 05:59

Čizme s kitten petom ove sezone su hit
Čizme s kitten petom ove sezone su hit Izvor: Profimedia / Autor: Luca Ponti / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Čizme ravnih potplata ili one na visoku petu vladat će i ove jeseni i zime, no zaljubljenice u modu prigrlile su još jedan neodoljivi model, i to onaj s tzv. kitten petom

Ako niste zaljubljeni u čizme na visoku petu, koje i dalje vladaju modnom scenom, a ipak želite dodati pokoji centimetar visini, no ne nauštrb udobnosti, jedan se model pokazao pobjedničkom opcijom jer doista spaja najbolje od oba svijeta.

vezane vijesti

Modeli s kitten petom zavladali su ove sezone te ih mnoge zaljubljenice u modu obožavaju uključivati u svoje dnevne ili večernje kombinacije.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Ovaj dizajn čizama nije samo udoban, već i nevjerojatno chic, a ima i čarobnu moć svaki outfit učiniti daleko skupljim i elegantnijim. S obzirom na to, nema sumnje da su ove čizme modna pobjeda na svim frontovima.

Dakako, nikad ih nije bilo više u ponudi kako high street trgovina, tako i luksuznih brendova, a dolaze u najrazličitijim nijansama – od crne do smeđe, sve do hit bordo boje – te najčešće u duljini do koljena, no možemo ih naći i u vidu gležnjača: pomalo zaboravljenog modela koji se vraća na modnu scenu u velikom stilu.

Aeyde
  • &other stories
  • Arket
  • Christian Louboutin
  • H&M
  • Jil Sander
    +8
Čizme Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Čizme s kitten petom postale su nezaobilazni trend za jesen i zimu, a razlog tome je više nego očigledan. Ova obuća predstavlja savršenu kombinaciju praktičnosti i sofisticiranosti koja odgovara suvremenom načinu života.​

Zašto su kitten pete idealan izbor

Udobnost je glavna prednost ovih čizama. S petom čija je visina oko četiri do pet centimetara pružaju upravo onoliko visine koliko je potrebno za eleganciju, a da pri tome ne žrtvuju udobnost. Za razliku od ostalih potpetica, kitten pete smanjuju naprezanje stopala i leđa, što ih čini idealnim izborom za dugotrajno nošenje.​

Svestranost im je druga ključna karakteristika. Ove čizme mogu se nositi uz gotovo svaki outfit - od ležernih kombinacija s trapericama do formalnih poslovnih stajlinga. Modne ekspertice preporučuju ih za sve prilike, od uredskih lookova pa do večernjih izlazaka.​

Često dolaze sa šiljastim vrhom, što pomaže u vizualnom izduživanju nogu i stvaranju elegantnijih silueta, a ova kombinacija čini ih nevjerojatno laskavima za svaki oblik noge.​ Crne verzije i dalje ostaju klasičan izbor jer se slažu s gotovo svime, a smeđe i tamnocrvene varijante dodaju toplinu jesenskim kombinacijama. Materijali variraju od klasične kože do raskošnog samta, što omogućuje različite stilske interpretacije te odlično izgledaju i s trapericama, haljinama, suknjama...

Ove čizme predstavljaju pametnu investiciju jer kombiniraju aktualne trendove i svestranost, što znači da će ostati dugo relevantne i to ih čini ekonomičnim izborom za svaku garderobu.​

Čizme s kitten petom uspješno su dokazale da elegancija ne mora biti bolna, a stil ne mora biti nepraktičan. U sezoni u kojoj se traži ravnoteža između udobnosti i sofisticiranosti predstavljaju savršeno rješenje za svaku fashionisticu koja cijeni i praktičnost, a dobar savjet je uložiti koji euro više u modele od prirodne kože.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DOBITNI MODELI

DOBITNI MODELI

Ove duge suknje iz Zare čine savršenu kombinaciju s kožnom jaknom
nova verzija

nova verzija

Minimalizam koji oduševljava: Omiljene sambice u ovoj verziji osvajaju na prvi pogled
JOHANNES I OLIVIA

JOHANNES I OLIVIA

U njih se gledalo na glamuroznoj dodjeli: Poznati par sve je bacio u drugi plan

najpopularnije

Još vijesti