Ne tražite dalje, ovaj model čizama na najbolji način spaja udobnost i ženstvenost

Ako niste zaljubljeni u čizme na visoku petu , koje i dalje vladaju modnom scenom, a ipak želite dodati pokoji centimetar visini, no ne nauštrb udobnosti, jedan se model pokazao pobjedničkom opcijom jer doista spaja najbolje od oba svijeta.

Modeli s kitten petom zavladali su ove sezone te ih mnoge zaljubljenice u modu obožavaju uključivati u svoje dnevne ili večernje kombinacije.

Dakako, nikad ih nije bilo više u ponudi kako high street trgovina, tako i luksuznih brendova, a dolaze u najrazličitijim nijansama – od crne do smeđe, sve do hit bordo boje – te najčešće u duljini do koljena, no možemo ih naći i u vidu gležnjača: pomalo zaboravljenog modela koji se vraća na modnu scenu u velikom stilu.

Ovaj dizajn čizama nije samo udoban, već i nevjerojatno chic, a ima i čarobnu moć svaki outfit učiniti daleko skupljim i elegantnijim. S obzirom na to, nema sumnje da su ove čizme modna pobjeda na svim frontovima.

Čizme s kitten petom postale su nezaobilazni trend za jesen i zimu, a razlog tome je više nego očigledan. Ova obuća predstavlja savršenu kombinaciju praktičnosti i sofisticiranosti koja odgovara suvremenom načinu života.​

Zašto su kitten pete idealan izbor

Udobnost je glavna prednost ovih čizama. S petom čija je visina oko četiri do pet centimetara pružaju upravo onoliko visine koliko je potrebno za eleganciju, a da pri tome ne žrtvuju udobnost. Za razliku od ostalih potpetica, kitten pete smanjuju naprezanje stopala i leđa, što ih čini idealnim izborom za dugotrajno nošenje.​

Svestranost im je druga ključna karakteristika. Ove čizme mogu se nositi uz gotovo svaki outfit - od ležernih kombinacija s trapericama do formalnih poslovnih stajlinga. Modne ekspertice preporučuju ih za sve prilike, od uredskih lookova pa do večernjih izlazaka.​

Često dolaze sa šiljastim vrhom, što pomaže u vizualnom izduživanju nogu i stvaranju elegantnijih silueta, a ova kombinacija čini ih nevjerojatno laskavima za svaki oblik noge.​ Crne verzije i dalje ostaju klasičan izbor jer se slažu s gotovo svime, a smeđe i tamnocrvene varijante dodaju toplinu jesenskim kombinacijama. Materijali variraju od klasične kože do raskošnog samta, što omogućuje različite stilske interpretacije te odlično izgledaju i s trapericama, haljinama, suknjama...

Ove čizme predstavljaju pametnu investiciju jer kombiniraju aktualne trendove i svestranost, što znači da će ostati dugo relevantne i to ih čini ekonomičnim izborom za svaku garderobu.​

Čizme s kitten petom uspješno su dokazale da elegancija ne mora biti bolna, a stil ne mora biti nepraktičan. U sezoni u kojoj se traži ravnoteža između udobnosti i sofisticiranosti predstavljaju savršeno rješenje za svaku fashionisticu koja cijeni i praktičnost, a dobar savjet je uložiti koji euro više u modele od prirodne kože.