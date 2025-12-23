ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 23. prosinca 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

23.12.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Lavovi imaju jasan osjećaj što žele postići do kraja dana i ne vole kad drugi odugovlače, ali pretjerani pritisak mogao bi stvoriti otpor. Vagama danas posebno odgovara društvo ljudi s kojima mogu razgovarati bez napetosti, pa i poslovni sastanci mogu proći u ugodnijem tonu.

Pogledaj detaljni horoskop

Jačevi danas lakše uviđaju gdje troše energiju na ono što im ništa ne vraća, bilo da su to navike, obveze ili ljudi. Ribama dnevni ritam može biti gust, no čim uvedu malo strukture i realnih rokova, osjećaj pritiska znatno se smanjuje...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
više je više

više je više

Apsolutno neodoljive: Ovo su cipele koje će podići svaku kombinaciju za blagdane
SAVRŠENI BALMAIN

SAVRŠENI BALMAIN

Mala crna haljina nikada neće izaći iz mode: Kate Hudson ima model koji to i dokazuje
HIT SEZONE

HIT SEZONE

Preplavile su društvene mreže: Jakne s ovim detaljem postale su vrući trend

najpopularnije

Još vijesti