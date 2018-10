Najljepša žena svijeta otkrila sve svoje beauty tajne

Model, influencerica i bivša Miss Universe, Olivia Culpo intrigira svojom nevjerojatnom ljepotom i blistavim izgledom na kojem joj mnogi zavide. Ova svestrana 26-godišnjakinja bez imalo problema sad je otkrila sve svoje beauty trikove za njegu kože, lica i tijela koje redovito ponavlja

Prije šest godina osvojila je titulu najljepše žene svijeta, kada je na izboru za Miss Universe predstavljala SAD. Olivia Culpo nakon toga je osvojila svijet ljepote svojim posebnim izgledom. Blistav ten i njegovan izgled njezin su zaštitni znak, a evo kako i čime to održava.

Glatka koža i briga o kosi

'Stvar bez koje ne mogu izaći u večernji provod je bb krema za tijelo. Ne samo da vaša koža izgleda zaglađeno i ujednačeno nego joj ovaj proizvod daje sjaj. Isto tako svaki puta prije neko rabim peglu ili figaro za kosu, pobrinem se da na nju nanesem sprej za zaštitu od visokih temperatura. Volim staviti i pjenu za kosu koja joj daje poseban volumen i onda se kosa lakše oblikuje.'

Tjelovježba se ne preskače

'Volim biti u formi i zbog toga sam skinula aplikaciju s vježbama za svaki dan. To mi uvelike pomaže kada sam na putu, a to je često. Vježbe je lako raditi i od doma jer su prilagođene svima. Osim toga pomaže mi i meditacija koja me smiruje i zbog koje spavam po osam sati, što je jako bitno za ljepotu ali i zdravlje.'