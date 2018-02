Najljepša žena svijeta dobila zvijezdu na holivudskom Šetalištu slavnih

Legendarna talijanska glumica koja je prozvana 'najljepšom ženom svijeta', Gina Lollobrigida, dobila je svoju zvijezdu na holivudskom Šetalištu slavnih

'U Americi su me i inače razmazili. Čak i kada sam snimala prvi film tretirali su me kao kraljicu. Nikada to neću zaboraviti', nastavila je.

'Rođena sam u vrijeme kada je film bio stvarno, stvarno moćan. Mnogo više nego danas', kazala je jedna od najvećih europskih diva. 'Zvijezde iz onoga doba, uključujući i mene, stekle su trajnu slavu, što me i danas ostavlja u čudu'.

Osim s Bogartom, u karijeri je glumila i sa Sinatrom, Errolom Flynnom, Rockom Hudsonom, Seanom Conneryjem.