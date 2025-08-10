RJEŠENJE POSTOJI

Nadutost vam stvara probleme? Evo kako si pomoći bez laksativa i detoks čajeva

N. Sa

10.08.2025 u 11:31

Zdravstveni problemi
Zdravstveni problemi Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Nadutost je jedna od najčešćih tegoba probavnog sustava i ujedno jedna od najfrustrirajućih. Može se javiti u najnezgodnijim trenucima, zbog čega se osjećate nelagodno, tromo i teško. Dobra je vijest da postoje nježni i učinkoviti načini da je ublažite, bez posezanja za jakim laksativima ili skupim detoks čajevima

Nadutost je jedna od najčešćih gastrointestinalnih tegoba i često dolazi u najnezgodnijem trenutku, uz osjećaj nelagode, težine i usporenosti.

No, nutricionisti su pronašli rješenje i za to i to u obliku blagih ali učinkovitih rješenja koja ne uključuju jake laksative ni skupe detoks čajeve. Uz pomoć ovih šest savjeta osjetit ćete olakšanje.

vezane vijesti

1. Kratka šetnja nakon obroka - Deset minuta šetnje nakon jela može znatno potaknuti probavu. Hodanje pomaže pokretanju plinova kroz probavni trakt i potiče rad crijeva, a istraživanja s Harvarda podupiru ovaj pristup, osobito nakon obilnijih obroka.

Nakon obroka otiđite u šetnju
Nakon obroka otiđite u šetnju Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

2. Manje gutanja zraka - Prekomjeran unos zraka čest je, a zanemaren uzrok nadutosti. Žvakaće gume, ispijanje pića kroz slamku i prebrzo jedenje pridonose zadržavanju zraka u probavnom sustavu. Rješenje je jednostavno: usporite tempo, odlažite vilicu između zalogaja, temeljito žvačite i ne razgovarajte tijekom jela.

3. Čaj od metvice - Mentol iz metvice opušta mišiće crijeva i olakšava prolaz plinova. Topla šalica nakon obroka može ublažiti grčeve i spazme te pružiti umirujući učinak.

Popijte čaj od metvice
Popijte čaj od metvice Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

4. Voće bogato enzimima - Papaja (papain) i kivi (aktinidin) sadrže enzime koji pomažu razgradnji bjelančevina, smanjujući fermentaciju i stvaranje viška plinova. Odlično su rješenje kao međuobrok nakon obroka ili dodatak smoothieju, osobito nakon proteinski bogatih jela.

5. Manje natrija, manje prerađene hrane - Visok unos soli potiče zadržavanje vode i osjećaj napuhnutosti. Prerađeni proizvodi često skrivaju natrij, aditive i šećere koji nadražuju crijeva. Preporuka je birati cjelovite namirnice, kuhati od nule te paziti na umake i preljeve.

Zobena kaša spada u hranu bogatu vlaknima
Zobena kaša spada u hranu bogatu vlaknima Izvor: Promo fotografije / Autor: Freepik

6. Postupno povećanje vlakana - Vlakna su ključna za zdravlje crijeva, ali nagli skok unosa može izazvati suprotan učinak - plinove i nelagodu. Krenite s namirnicama poput zobi, chia sjemenki i kuhanog povrća, a zatim postupno uvodite mahunarke, orašaste plodove i sirovo lisnato povrće. Uz to, pijte dovoljno vode, vlaknima je za pravilan učinak nužna hidratacija.

Kada potražiti pomoć? Učestala, bolna ili dugotrajna nadutost može upućivati na stanja poput sindroma iritabilnog crijeva (IBS), intolerancije na laktozu ili celijakije. U tom slučaju preporučuje se konzultirati liječnika ili kvalificiranog nutricionista.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA KOLEKCIJA

NOVA KOLEKCIJA

Ovo je top 5 najljepših ljetnih haljina iz Zare: Ne koštaju više od 50 eura
UMJESTO SOKOVA

UMJESTO SOKOVA

Ovaj hit ljetni napitak pomaže u mršavljenju: Ima samo dva sastojka
RIJETKA POJAVA

RIJETKA POJAVA

Na nebu poravnava čak 6 planeta: Evo što to znači za vaš horoskopski znak

najpopularnije

Još vijesti