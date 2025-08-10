Nadutost vam stvara probleme? Evo kako si pomoći bez laksativa i detoks čajeva

Nadutost je jedna od najčešćih tegoba probavnog sustava i ujedno jedna od najfrustrirajućih. Može se javiti u najnezgodnijim trenucima, zbog čega se osjećate nelagodno, tromo i teško. Dobra je vijest da postoje nježni i učinkoviti načini da je ublažite, bez posezanja za jakim laksativima ili skupim detoks čajevima

1. Kratka šetnja nakon obroka - Deset minuta šetnje nakon jela može znatno potaknuti probavu. Hodanje pomaže pokretanju plinova kroz probavni trakt i potiče rad crijeva, a istraživanja s Harvarda podupiru ovaj pristup, osobito nakon obilnijih obroka.

2. Manje gutanja zraka - Prekomjeran unos zraka čest je, a zanemaren uzrok nadutosti. Žvakaće gume, ispijanje pića kroz slamku i prebrzo jedenje pridonose zadržavanju zraka u probavnom sustavu. Rješenje je jednostavno: usporite tempo, odlažite vilicu između zalogaja, temeljito žvačite i ne razgovarajte tijekom jela. 3. Čaj od metvice - Mentol iz metvice opušta mišiće crijeva i olakšava prolaz plinova. Topla šalica nakon obroka može ublažiti grčeve i spazme te pružiti umirujući učinak.

4. Voće bogato enzimima - Papaja (papain) i kivi (aktinidin) sadrže enzime koji pomažu razgradnji bjelančevina, smanjujući fermentaciju i stvaranje viška plinova. Odlično su rješenje kao međuobrok nakon obroka ili dodatak smoothieju, osobito nakon proteinski bogatih jela. 5. Manje natrija, manje prerađene hrane - Visok unos soli potiče zadržavanje vode i osjećaj napuhnutosti. Prerađeni proizvodi često skrivaju natrij, aditive i šećere koji nadražuju crijeva. Preporuka je birati cjelovite namirnice, kuhati od nule te paziti na umake i preljeve.