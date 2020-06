Na ekspert panelu istaknuta važnost cinka i vitamina C i D u borbi protiv COVID-a 19

Tijekom ljeta očekuje se smirivanje epidemiološke situacije, a drugi val pandemije COVID-19 očekuje se na jesen istaknuto je na COVID-19 ekspert panelu u organizaciji tvrtke Salvus, u Donjoj Stubici. U iščekivanju provjerenog lijeka ili cjepiva, stručnjaci su ukazali na važnost cinka i vitamina C i D u borbi protiv COVID-a 19

'Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, drugi val pandemije očekuje se na jesen i pretpostavlja se da će situacija biti gora nego li tijekom prvog vala. Naime, uz COVID-19, pojavljivat će se i druge respiratorne infekcije, pa će ukupan broj oboljelih biti značajno veći. Na jesen će biti ključno pridržavati se preporučenih zaštitnih mjera', zaključio je doc. dr.sc. Capak.

Budući da još ne postoji odgovarajući lijek ili cjepivo protiv COVID-19, veliki napori ulažu se u istraživanja mikronutrijenata koji se koriste u alternativnoj i komplementarnoj medicini, kao što su vitamini C i D, mineral cink, kvercetin i mnogi drugi istaknuo je prof.dr.sc. Robert Likić sa Zavoda za kliničku farmakologiju KBC-a Zagreb.

'Često se ističe primjena vitamina C, kao dijela alternativne i komplementarne medicine u terapiji COVID-19. Vitamin C je antioksidant, sudjeluje u sintezi kolagena, pospješuje cijeljenje rana, pojačava aktivnost fagocita, pojačava mobilnost limfocita, ubrzava oporavak u respiratornih viroza. Shanghai Medical Association preporučila je visoke doze vitamina C u hospitaliziranih pacijenata s COVID-19. Visoke doze vitamina C dane intravenoznim putem skraćuju za 8 posto boravak u jedinicama intenzivnog liječenja i skraćuju trajanje mehaničke ventilacije za 18 posto', istaknuo je prof.dr.sc. Likić.