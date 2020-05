Naranče su bogate vitaminom C, ali ovo je voće i povrće još bogatije i zdravije

Posezanje za čašom svježe iscijeđenog soka od naranče kad počnete šmrcati zapravo nema pretjerano velike koristi. Studije su pokazale da vitamin C ne može spriječiti prehladu, ali može pomoći u skraćivanju vremena bolovanja i ublažiti simptome, no postoje i namirnice puno bogatije vitaminom C nego što su naranče

Srednje velika naranča ima tek oko 69,7 mg vitamina C, što je ustvari znatno manje nego što se može naći kod nekog drugog često upotrebljavanog voća ili povrća. Želite li se napuniti vitaminom C, učinite to raznolikom prehranom u koju ćete uključiti neki od ovih 12 bogatih izvora.

Čili papričice Pola šalice nasjeckane ili narezane čili papričice sadrži 107,8 mg vitamina C. Osim toga, istraživači sa Sveučilišta u Buffalu otkrili su da kapsaicin, spoj koji čili papričicama daje ljutinu, može ublažiti bolove u zglobovima i mišićima. Crvena paprika Šalica nasjeckane crvene paprike sadrži gotovo tri puta više vitamina C od naranče, oko 190 mg. Osim toga, bogata je vitaminom A koji je dobar za zdravlje očiju. Zelena paprika Šalica nasjeckane zelene paprike sadrži manje vitamina C od njene slađe sestre, ali u 120 mg još uvijek daje dvostruko od preporučene dnevne doze. Zelena paprika odličan je izvor vlakana.

Kelj U šalici nasjeckanog kelja nalazi se dvostruko više od dnevno preporučene količine vitamina A i čak sedam puta više od dnevno preporučene doze vitamina K. Vitamina C naći će se oko 80,4 mg, a prehrambenu vrijednost upotpunjuje velika doza minerala i masnih kiselina. Brokula Ovo povrće iz obitelji krstašica sadrži 132 mg vitamina C i jako puno zasitnih vlakana, a po obroku daje samo oko 30 kalorija. Pored toga, istraživanja pokazuju da bi brokula mogla biti korisna i u sprečavanju raka. Cvjetača Bez obzira pečete li je, kuhate ili od nje radite kašu, manja glavica cvjetače dat će vam 127,7 mg vitamina C, a pored toga pet grama vlakana i isto toliko proteina. Prokulice Ove male kupusnjače prepune su fitonutrijenata i vlakana koji sprečavaju rak, a sadrže 74,8 mg vitamina C. Ako ih izbjegavate zbog gorkog okusa, izvucite iz njih prirodnu slatkoću prženjem.