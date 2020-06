Kreme za sunčanje nose potencijalni rizik, a dermatolozi razbijaju najveće mitove oko njihova nanošenja

Zbog dugotrajne izoliranosti u vlastitim domovima ove godine suncu se radujemo vjerojatno i više nego inače, no zvijezda oko koje se sve vrti i koja nam podiže raspoloženje glavni je krivac za rak kože. Kreme za sunčanje kojima smo poklanjali ogromno povjerenje dospjele su također na zao glas, pa kako se onda ponašati na suncu

Kreme za sunčanje možemo podijeliti u dvije osnovne skupine – kemijske i fizikalne. Pojednostavljeno rečeno, kemijske kreme za sunčanje one su koje sadrže kemikalije poput oktokrilena, avobenzona i oktinoksata, a fizikalne kreme za sunčanje kao filtre koriste prirodna sredstva poput cinka i titanijeva dioksida.

Jedan od najčešćih mitova je da kreme za sunčanje treba nanositi samo kad je vani toplo i kad sunce sjaji punom snagom. UV zrake su prisutne cijelog dana, a kremu za sunčanje jednako tako treba nositi cijele godine. Samo u periodu nakon zalaska sunca pa do jutarnjeg izlaska, kad padne tama, koža nije izložena UV zračenju.

Faktor zaštite od sunca (SPF, od engl. Sun Protection Factor) kod šminke iznosi oko 15 do 25 posto, ali za postizanje takve razine zaštite od sunca, kakva je istaknuta na pakiranjima, trebalo bi nanositi veće količine šminke. Dakle nije nemoguće, ali višestrukom količinom pudera na licu od uobičajene vjerojatno ne biste postigli željeni efekt niti izgledali reprezentativno.

Za učinkovitu zaštitu, navodi se nadalje u tekstu objavljenom na stranicama ordinacija.hr , fotoprotektivno sredstvo nužno je nanijeti 15 do 30 minuta prije izlaganja suncu da se upije u površinski sloj kože te ponovno nanijeti na fotoeksponirana područja 15 do 30 minuta nakon početka izlaganja kože. Zaštitno sredstvo potrebno je obnavljati nakon kupanja, brisanja ručnikom, znojenja jer se na taj način skine 30-40 posto zaštitnog sloja.

Prema prof. dr. sc. Mirni Šitum , pročelnici Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, preporučuje se nanijeti obilniju količinu fotoprotektivnih sredstava, približno 35 mL, da bi se zaštitila koža prosječne odrasle osobe. U prijevodu to znači: nanijeti malo više od pola čajne žličice na svaku ruku, lice i vrat, a na svaku nogu, prsa i leđa nešto više od po jedne čajne žličice. Nipošto se ne smije zaboraviti na usnice, vjeđe, uši i gornju stranu stopala.

Iako krema na suhoj koži traje dva sata, na vlažnoj koži ostaje samo od 40 do 80 minuta. U danima koje provodite na otvorenom morate ponovno nanositi kremu za sunčanje najmanje svaka dva sata.

Kako bi se smanjio pepeljasti efekt, fizikalne kreme za sunčanje mogu se pomiješati s puderima, ali ni ovo se ne preporučuje jer miješanje kreme za sunčanje s kremama za lice ili puderima bez zaštitnog faktora može smanjiti zaštitni faktor.

Zaštita od sunca se zbraja pa kreme sa SPF-om 20 i 30 zajedno daju zaštitni faktor 50

Ovo je donekle točno, ali je vjerojatno najbolje nanositi dva sloja istog proizvoda. Kumulativno djelovanje moguće je samo ako su oba sloja nanesena ravnomjerno, što je nemoguće izvesti bez brisanja dijela prvog sloja. Brojeve zaštitnog faktora nije moguće kumulativno zbrajati jer svaki proizvod blokira određeni postotak UVB zraka. Nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom 20, a potom sa zaštitnim faktorom 30, pružit će jednako zaštite kao i primjena samo kreme s faktorom 30.

Ako ne izgorite bez upotrebe zaštitne kreme, s vama je sve u redu

Tamnjenje je u osnovi odumiranje stanica, zbog čega koža poprima smeđu ili crvenu boju, a to baš i ne zvuči previše zdravo. Stvari poput sigurne preplanulosti zapravo ne postoje jer je ten pokazatelj akumuliranog oštećenja stanica kože djelovanjem UV zraka. Koža može trpjeti oštećenja od sunca koja vi ne morate vidjeti, ali vas mogu dovesti do ranijih znakova starenja, hiperpigmentacije, a potencijalno i raka kože. To je ona tamna strana tamnjenja na suncu.

Mali zaštitni faktor sasvim je dovoljan

Kako za koga. Odgovarajući zaštitni faktor ovisi o osjetljivosti naše kože i količini UV zraka kojoj ste izloženi.

Ako vam je koža između dva nanošenja kreme, u preporučenim intervalima, postala ružičasta na suncu, znači da vam zaštitni faktor koji trenutno koristite nije dovoljan. Preporuka je krenuti sa zaštitnim faktorom 30, dovoljnim za zaštitu kolagena u koži koji održava njezin mladoliki izgled, a pored toga štiti od raka kože.