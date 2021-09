Modni pogodak ili potpuna pogreška: Jennifer Lopez u stajlingu koji ne trpi donje rublje

Jennifer Lopez otputovala je iz Venecije u New York kako bi sve prisutne iznenadila svojim dolaskom na dodjeli MTV-jevih glazbenih nagrada i to joj je doista pošlo za rukom. O njezinom odvažnom stajlingu pričat će se još dugo vremena

Od dodjele MTV Video Music Awardsa očekivalo se puno toga, no ono što zasigurno nitko nije očekivao je dolazak Jennifer Lopez na pozornicu. Na veliko iznenađenje, glumica i pjevačica izašla je na pozornicu kako bi uručila nagradu za pjesmu godine, koja je otišla u ruke Olivije Rodrigo za pjesmu 'Driver's License'.

J.Lo je izgledala nevjerojatno, a 52-godišnja glumica i pjevačica na pozornicu je izašla u vrlo izazovnoj kombinaciji kojom su dominirale trake na vezanje koje su malo toga prepuštale mašti. Crni top dugih rukava u prvi plan je stavio Jenniferin dekolte i struk, no najveću pažnju privukla je kratka suknja prekrivena svjetlucavim kamenčićima koju su jedva držale čvrsto stegnute vezice.Osim toga, bio je to stajling koji ne trpi donje rublje, pa nije ni čudo što nitko nije mogao skrenuti pogled kada se pojavila na pozornici.

U kombinaciji koja ne trpi donje rublje Jennifer je jasno pokazala kako je još uvijek 'Jennie from the Block', a kasnije je na svom Instagram profilu podijelila svoju fotografiju s nastupa te dodala natpis: 'Ljepota nema rok trajanja.'

Za potpuni stajling Jennifer je nosila raspuštenu dugu kosu ukrašenu valovima te snažni make-up. Mnogi se slažu kako u ovakvom izdanju J.Lo nemamo često prilike vidjeti, a da bez obzira je li ova modna kombinacija modni gaf ili ne, slavna pjevačica posebno zrači. Tko zna, možda je za taj sjaj zaslužan Ben Affleck s kojim Jennifer uživa u ljubavi. 'Jako sam sretna. Znam da to ljude uvijek zanima. To je to. Nikad mi nije bilo bolje,' nedavno je kratko komentirala Jennifer koja baš i nije sklona otkrivanju detalja iz privatnog života.