Romansa je gotova: Ben Affleck i Jennifer Lopez u Veneciji su proveli nezaboravne trenutke, no sada je vrijeme za povratak

Novo-stari par Jennifer Lopez i Ben Affleck na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji izazvao je pravu pomutnju. Nakon nezaboravnog pojavljivanja na crvenom tepihu, ali i izmjenjivanja nježnosti kada su mislili da ih nitko ne gleda, Ben i Jennifer spakirali su stvari i uputili se natrag u SAD

Venecija slovi za jedan od romantičnijih gradova Europe. Njegove uske ulice, kanali, brojni mostovi i bajkovite gondole čak i u onima najtvrđeg srca probude dozu romantike. Venecija je opila i zaljubljeni par Bena Afflecka i Jennifer Lopez koji su upravo crveni tepih povodom premijere filma novog filma Ridleyja Scotta 'The Last Duel' odabrali za svoje prvo službeno pojavljivanje od obnove veze.

Kako god bilo, Benov i Jenniferin boravak u Veneciji bio je nezaboravan, no sada je došao kraj romansi. Venecijanski filmski festival je završio, francuska drama 'L'événement' osvojila je Zlatnog lava, veliku nagradu žirija dobio je talijanski redatelj Paolo Sorrentino za film for 'The Hand of God', najboljom glumicom proglašena je Penelope Cruz, a glumcem John Arcilla s Filipina, a Ben i J.Lo vraćaju se svojim užurbanim dnevnim obvezama.