Prelijepa brunejska princeza hrvatskih korijena zablistala u sandalama koje svi žele

L.M.B.

16.08.2025 u 14:40

Princ Abdul Mateen i Anisha Isa Kalebic
Princ Abdul Mateen i Anisha Isa Kalebic Izvor: Profimedia / Autor: tmski / Planet / Profimedia
Princeza Anisha Isa Kalebić, supruga brunejskog princa hrvatskog podrijetla, oduševila je u vrhunskoj modnoj kombinaciji

Prelijepa brunejska princeza hrvatskih korijena, Anisha Isa Kalebić, servirala je još jedan outfit koji je privukao veliku pažnju modnih zaljubljenica.

Komplet od svile za 3200 eura

Na odmoru u Španjolskoj pozirala je sa svojim suprugom, princem Abdulom Mateenom, noseći efektan stajling i modne dodatke koji slove za najpoželjnije na modnoj sceni.

U prvom plan bio je dvodijelni komplet sastavljen od topa s resicama i širokih hlača u svijetlo plavoj boji i s upečatljivim bijelim uzorkom.

Riječ je o luksuznim komadima od svile koje potpisuje slavna talijanska kuća Bottega Veneta, a koji ukupno koštaju 3200 eura.

Hermesove hit sandale

Ništa manje luksuzni nisu niti modni dodaci - princeza je odabrala bijelu hit torbicu istog brenda (Intrecciato Mini Pouch Bag) i svemu pridodala bijele Hermes Oran sandale - model koji je iz godinu u godinu najpoželjniji među modnim zaljubljenicama.

Hermes Oran sandale
Hermes Oran sandale Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Anisha Isa Kalebić, poznata i pod službenim imenom Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah, dolazi iz ugledne obitelji koja potječe iz Bruneja i Hrvatske. Njezin je otac Ivica rodom iz Dalmacije, točnije s otoka Šolte i Čiova, dok majka pripada brunejskom plemstvu. Anisha je diplomirala na britanskom sveučilištu Bath, a ujedno je vlasnica modnog brenda Silk Collective i turističke agencije. Javnosti je poznata po društvenom i humanitarnom angažmanu.

