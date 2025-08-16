Prelijepa brunejska princeza hrvatskih korijena zablistala u sandalama koje svi žele

Prelijepa brunejska princeza hrvatskih korijena, Anisha Isa Kalebić , servirala je još jedan outfit koji je privukao veliku pažnju modnih zaljubljenica.

Komplet od svile za 3200 eura

Na odmoru u Španjolskoj pozirala je sa svojim suprugom, princem Abdulom Mateenom, noseći efektan stajling i modne dodatke koji slove za najpoželjnije na modnoj sceni.

U prvom plan bio je dvodijelni komplet sastavljen od topa s resicama i širokih hlača u svijetlo plavoj boji i s upečatljivim bijelim uzorkom.