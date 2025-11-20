Limited edition kava koju ne želite propustiti

Julius Meinl predstavlja novu limited edition kavu iz prestižne kolekcije The Originals, dostupnu ekskluzivno na odabranih 22 lokacije u Hrvatskoj
Ovaj iznimni specialty lot odmah privlači pažnju svojim bogatim aromatskim profilom – od sočne breskve i živahne naranče do raskošnih nota dulce de lechea. Anaerobna fermentacija kavi daje profinjenu mliječnu kiselost, sirupasto tijelo i dugotrajnu slatkoću koju zaokružuje nježan cvjetni dodir.
Kava potječe s vulkanskih obronaka San Salvadora, s farme Miramar u regiji Santa Tecla, kojom upravlja već četvrta generacija obitelji Alfaro. Bogato vulkansko tlo i hladna mikroklima stvaraju savršene uvjete za uzgoj vrhunskih specialty kava. Nakon čak 192 sata anaerobne fermentacije, zrna se prirodno suše 28 do 30 dana, čime se dodatno intenziviraju slatkoća i kompleksne arome.
Ovaj limitirani lot sorte bourbon, proizveden procesom anaerobic natural, dolazi s nadmorske visine od 1650 metara te predstavlja jedno od najiznimnijih iskustava uživanja u kavi koje Julius Meinl nudi ove sezone. Dostupan je samo nakratko — i samo na odabranim lokacijama — zato je idealno vrijeme da ga kušate dok još možete.
Odabrane lokacije možete potražiti na https://juliusmeinl.com/hr/za-vas-posao/nasi-proizvodi/kava/specialty-coffee a kavu kušati od 21.11.2025.