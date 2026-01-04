ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 4. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

04.01.2026 u 00:00

Rakovima se u ljubavi vraća povjerenje kroz male znakove pažnje, pa biraju toplinu i prisutnost umjesto povlačenja. Na poslu im koristi jasna granica gdje prestaju tuđe obaveze i počinju njihove, a financijski je dan dobar za sređivanje računa i raspored plaćanja.

U odnosima Vagama danas koristi ravnoteža između davanja i traženja, pa ne treba preuzimati ulogu ‘mirotvorca’ pod svaku cijenu. Na poslu bolje funkcioniraju kroz suradnju i podjelu zadataka, a financijski je korisno postaviti limit za sitne izdatke koji lako skliznu.

