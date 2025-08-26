Krije posebnu priču: Chic detalj kombinaciji lijepe kraljice dao je posve novu notu

Uvijek besprijekorno odjevena, kraljica Mary od Danske ni ovoga puta nije razočarala odabravši genijalnu modnu kombinaciju za koju je ponovno zaslužila samo najbolje ocjene.

Izbor odjeće kraljice Mary za ovaj posjet također šalje jasnu poruku poštovanja prema povijesti i tradiciji mjesta, ali i prema samoj instituciji kraljevske obitelji. Suptilni luksuz, nenametljivi tonovi i pažljivo izabrani detalji simboliziraju spoj moderne senzibilnosti i klasičnog dostojanstva koje kraljica dosljedno njeguje.

Često uspoređivana i s Kate Middleton zbog fantastičnog stila koji spaja tradicionalno s modernim, neodoljivog osmijeha i blistave duge kose, supruga kralja Frederika X i ovog je puta izazvala oduševljenje modnog svijeta.

Također, baš poput omiljene princeze od Walesa i ona se ne libi recikliranja, pa je iz svoje garderobe posegnula za komadom u kojem smo je već ranije vidjeli.

Uspješno je spojila divnu Pradinu jaknicu od tvida u nježnim tonovima plave iz 2013. godine s romantičnom bijelom bluzom s ukrasnim volanom i midaxi suknjom A-kroja. Elegantnu je kombinaciju podignula chic sandalama s potpisom Gianvita Rossija te šarmantnim detaljem koji je dao posebnu notu ovom stajlingu - rajfom koji je kraljica kupila u jednoj maloj trgovini u svojoj Tasmaniji gdje je rođena u obitelji škotskog podrijetla.

Stajling bez greške uspješno je zaokružila pomno odabranim nakitom i upečatljivom pismo-torbicom dok su make up i kosa bili nenametljivi i prozračni.

Njihova je ljubavna priča je doista filmska. Mary je naime upoznala danskog prijestolonasljednika Frederika u kafiću Slip Inn 2000. godine, za vrijeme Olimpijskih igara koje su se održavale u Sydneyju, a tad nije imala pojma da se radi o nasljedniku danske krune. Vjenčali su se 2004. te su ponosni roditelji četvero djece. Inače, Mary Elizabeth Donaldson rođena je 5. veljače 1972. godine u Hobartu u Australiji, kao najmlađe od četvero djece škotskog profesora matematike Johna Donaldsona i tajnice na fakultetu Henriette Clark Donaldson. Njezini roditelji emigrirali su iz Edinburga početkom 60-ih, a australsko su državljanstvo dobili već 1975. Odmalena su je zanimali i sport i glazba, a svoj talent za učenje jezika dokazala je tijekom školovanja.