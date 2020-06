Kako skladištiti tikvice kako bi što dulje ostale svježe

Sezona je ukusnih tikvica koje se mogu pripremiti na bezbroj načina poput salata, priloga, variva...

Tikvice su za mnoge omiljena namirnica, a njihov nježan i slatkast ukus savršen je dodatak laganim i finim jelima. Zanimljivo je kako tikvice su 'tehnički' zapravo voće - bliski srodnici su im krastavci i dinje, no u kuhinji ih smatramo (i tako ih i pripremamo) kao povrće.

Tikvice su bogate vitaminima i mineralima, kao i antioksidansima. U 100 grama kuhanih tikvica nalazi se malo više od 7 kalorija, a od nutrijenata su bogate vitaminima A, C, K te vitaminima B-kompleksa te manganom, kalijem, magnezijem, bakrom i fosforom. Vitamin A kojeg ima najviše u tikvicama dobar je za vid i jača imunitet.

Uvijek brajte komade koji imaju čvrstu i sjajnu kožu, a držite se podalje od tikvica koje su mekane, s oštećenjima ili su iskrivljene.

Nikad ih nakon što ih kupite nemojte samo ubaciti u hladnjak - prvo ih spakirajte u velike plastične vreće, ali nemojte zatvarati vrećicu do kraja kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Ovako skladištene moći će zadržati svježinu u trajanju i do 2 tjedna no najbolje je da ih ne držite u hladnjaku dulje od pet dana.

Ako ih želite zamrznuti na dulji period najbolji način je blanširanje prije zamrzavanja.

Ogulite ih, izrežite na kockice i blanširajte i nakon što se ohlade, prvo ih stavite na papir za pečenje kako se ne bi zalijepile i spremite u vrećice i zamrznite. Možete ih i naribati i zamrznuti - ovako pripremljene bit će odličan dodatak varivima.