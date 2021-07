Kako ljeti za vrijeme druženja na otvorenom održati hranu hladnom? Ovaj viralni trik oduševio je mnoge

Tako volimo ljeto – sunce, more , dugi dani te svi ti odlični recepti i ukusna hrana koju volimo jesti vani. Od salata s povrćem i tjesteninom pa do voća - održati hranu hladnom na visokim temperaturama predstavlja popriličan izazov. No, sudeći prema ovom viralnom video koji je oduševio mnoge, to je vrlo jednostavno

Kako bi hrana ljeti ostala fino ohlađena sve što vam treba je posuda, voda i zamrzivač, ako je za vjerovati videu koji otkriva trik koji je u tren oka postao viralan.

Voće, povrće i razne salate tako rado jedemo ljeti, no kada ih jedemo vani stalno moramo voditi računa da ih vratimo u hladnjak kako se ne bi ugrijali. Srećom, postoji odličan trik koji svakako vrijedi isprobati prilikom prvog idućeg obiteljskog okupljanja, proslave ili roštilja.