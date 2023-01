Kad ne možete zaspati, ne gutajte tablete za spavanje: Ovo su jednostavni koraci koje trebamo poduzeti za bolji san

Nakon dobrog sna možemo biti više empatični, kreativniji, bolji roditelji ili partneri. Spavanje nam može pomoći u borbi sa stresom, može nas učiniti kompetentnima i sposobnijima suočiti se sa svakodnevnim brigama i zadacima, ali prečesto mu poklanjamo premalo pažnje

Dr. Prather u svojoj novoj knjizi 'Recept za spavanje' ukazuje na jednostavne korake koje možemo poduzeti tijekom dana i noći kako bismo se bolje odmorili, a The New York Times je izdvojio njegovih nekoliko znanstveno potkrijepljenih savjeta za čvršći san.

Posežete li redovito za kavom kako biste podigli nivo energije u popodnevnim satima, kofein će se zadržati u vašem tijelu za vrijeme spavanja. Stoga Prather preporučuje traženje energetskog poticaja negdje drugdje, poput žustrije popodnevne šetnje ili male pauze od posla tijekom koje mozgu damo neki jednostavniji zadatak. To može biti čupanje korova u vrtu, preslagivanje police s knjigama ili slušanje glazbe.

Kako bismo odagnali noćnu tjeskobu, Prather preporučuje da dio dana posvetimo brigama. Dovoljno je odvojiti 10 do 20 minuta i zapisati ono što nas brine ili samo razmisliti o njima bez traženja rješenja. Činimo li to dosljedno, naše brige neće dolaziti noću, a ako se to i dogodi, samo se treba podsjetiti da za njihovo rješavanje imamo određeno vrijeme sljedeći dan.

Pored toga, trebamo težiti mračnim i hladnim spavaćim sobama jer, kako objašnjava Prather, to potiče opadanje temperature jezgre našeg tijela, što se prirodno događa dok spavamo. Koristite zavjese za zamračivanje ili udobnu masku za spavanje i nastojite da temperatura spavaće sobe noću bude između 15 i 20 stupnjeva Celzijevih.

Prije spavanja

Prestanite tretirati svoj mozak kao laptop

Ne očekujte da se vaš mozak trenutno isključi kao laptop kad zatvorite poklopac, kaže Prather i savjetuje da osigurate prijelazno razdoblje u kojem će se on opustiti. Psiholog je svjestan toga da to ponekad nije moguće, jer poslovne i roditeljske obveze mogu nas obuzimati sve do gašenja svjetla. Idealno bi bilo da si osigurate dva sata za stišavanje glasnoće simpatičkog živčanog sustava - tako šaljete tijelu i mozgu signal da se spremate za odmor.

U tom periodu trebali biste raditi nešto ugodno i umirujuće, poput slušanja omiljenog podcasta, čavrljanja na kauču s partnerom ili gledanja televizije. Prather to vrijeme naziva periodom isključivanja energije i za svoje pacijente ima listu opcija, od raskošne kupke, preko pisanja dnevnika zahvalnosti, do gledanja u zvijezde, ako to vrijeme dozvoljava. Cilj je pronaći aktivnosti niskog intenziteta uzbuđenja u kojima uživate.