RUŠENJE MITOVA

Josipa Pavičić o menopauzi: 'Da tada gubimo ženstvenost, najveća je glupost koju su nam prodali'

Danijela-Ana Morić

19.07.2026 u 15:22

Josipa Pavičić
Josipa Pavičić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album
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Kada se o nekoj temi godinama govori samo u pola glasa, iza zatvorenih vrata i s puno nelagode, treba netko tko će dovoljno glasno, a opet toplo i iskreno reći ono što mnoge žene potajno misle. Josipa Pavičić napravila je upravo to. Njezina nova, šesta knjiga 'Mala knjiga o velikoj promjeni' napisana je iz vlastitog iskustva i nastala iz potrebe da demistificira životnu fazu koju je i sama, zbog kirurškog zahvata, dočekala nespremna

U vremenu u kojem žene još uvijek često misle da promjene kroz koje prolaze moraju šutke trpjeti Josipa Pavičić šalje potpuno drugačiju poruku. Razgovorom o novoj knjizi, u čijem su joj nastajanju svojim znanjem pomogle ugledne domaće liječnice i stručnjakinje, otkriva nam zašto je ulazak u pedesete zapravo idealan trenutak da žena samu sebe napokon stavi na prvo mjesto te zašto mit o gubitku ženstvenosti smatra najvećom zabludom.

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Što vas je potaknulo da upravo menopauzi posvetite cijelu knjigu?

Ponajprije zbog znanja i zdravlja. Važno je osvijestiti to koliko nam je važna zdravstvena pismenost i koliko doprinosi kvaliteti života i psihofizičkom zdravlju ako znamo što se događa s našim hormonima te na koji način možemo posegnuti za prirodom i u njoj potražiti pomoć uvodeći novu rutinu te stvarajući nove, male navike. Valja se zapitati: želimo li biti fizički pokretne i kognitivno snažne i u drugoj polovici života? To će nas nagnati da zastanemo i odvojimo vrijeme te da ovoj izazovnoj promjeni pristupimo s puno pažnje i odgovornosti. O menopauzi se sve više govori, žene su počele dijeliti svoja iskustva, raspituju se i otvaraju rješenjima koja su nekoć bila potpuno stigmatizirana. Koliko je žena koje tijekom klimakterija psihički i fizički obole? Ako vas pogodi nesanica, a vrlo je česta već od perimenopauze, i ako ta nesanica potraje, riskirate brojne psihičke i fizičke poremećaje: anksioznost, depresiju, kardiovaskularne bolesti, metaboličke poremećaje, a sve s neurološkim i kognitivnim posljedicama.

Knjiga je tek nedavno izašla, a reakcije su već toliko dobre da ste s promocijama započeli i prije nego što ste planirali. Jeste li uopće očekivali takav odjek među ženama?

Nekako se nisam bavila očekivanjima, potpuno sam se fokusirala na temu i rukopis, da na 'narodski' način približim i male i velike promjene koje donosi menopauza te da pokušam pružiti odgovore, ponajviše ženama koje se ne usude pitati. Kad unesete i djelić sebe i osobnog iskustva u ono što radite, drugi to itekako osjete. Logično je da možemo najbolje pisati i govoriti o proživljenom, tako donosimo dašak autentičnosti, štivo kojem se može vjerovati. Zbog toga mi svaka pristigla poruka dolazi kao potvrda da sam uspjela u namjeri da negdje nekoj ženi olakšam put kroz najveću tranziciju u životu.

'Žene misle da moraju preskakati obroke, izgladnjuju se...'

U knjizi su na neki način sudjelovale brojne stručnjakinje, a dvije liječnice su je recenzirale. Kako ste ih birali?

U knjizi su sudjelovale stručnjakinje, a sve odreda i divne žene koje su mi došle u život baš u pravom trenutku. Akademkinja Vida Demarin govorila je o mozgu u menopauzi i neuroplastičnosti, dr. Sanja Toljan dala je odgovore na pitanja o bioidentičnim hormonima, a dr. Ana Jelčić pomogla je svojim odgovorima iz područja ginekologije jer je ona liječnica koja se svakodnevno u praksi susreće sa ženama u perimenopauzi i menopauzi. Tu su i magistra nutricionizma Sandra Krstev Barać, koja je govorila o važnosti prehrane, i kineziologinja Vanja Kovačić, koja nas je uputila u svakodnevnu tjelovježbu žena u menopauzi. Vanja je detaljno objasnila kako izvoditi neke vježbe, čučanj, zaveslaj ili sklek. U knjigu sam stavila i primjer svog sedmodnevnog jelovnika. Žene misle da moraju preskakati obroke, izgladnjuju se ili pak imaju loše prehrambene navike, a možda nisu znale da svakim izgladnjivanjem upravo rade ono što ne bi željele – narušavaju si zdravlje. Zdravlje je pak u redovitim i zdravim obrocima, uglavnom sastavljenima od bjelančevina i povrća.

Josipa objašnjava da je knjiga tu da pomogne da žene menopauzu ne doživljavaju kao kraj, već kao priliku da napokon budu vjerne sebi
Josipa objašnjava da je knjiga tu da pomogne da žene menopauzu ne doživljavaju kao kraj, već kao priliku da napokon budu vjerne sebi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

Planirate obilaziti Hrvatsku te održavati promocije i predavanja. Imate li želju da ta druženja prerastu u neku vrstu male zajednice za podršku ženama u menopauzi?

Kao i s prethodnim knjigama, u sljedećih godinu dana planiram obići četrdesetak gradova i mjesta diljem Hrvatske, u kojima ću održati promociju knjige u obliku svojevrsnog predavanja o ženskom zdravlju. Najčešće su to susreti u knjižnicama, što me posebno raduje. Sretna sam da u vrijeme interneta i otuđenosti ipak postoje ljudi koji vole susrete uživo i njeguju tradiciju odlaska na promocije knjiga u knjižnice.

'Mala knjiga o velikoj promjeni' progovara o svim onim neugodnim promjenama, ali i o rješenjima i dobrim stranama menopauze jer, vjerovali ili ne, ona ima i dobrih strana, ali važno ju je dočekati spremno i sa znanjem. Ako pomogne samo jednoj ženi, vrijedilo je, zar ne?

Žene trebaju znati da postoje rješenja te se trebaju osjećati sigurno i shvaćeno u ordinaciji svojeg liječnika. Trebaju imati znanje jer će tako znati postaviti pravo pitanje liječniku, znat će prepoznati svoje simptome i usudit će se potražiti pomoć. Vjerujem da je već sad na neki način stvorena mala zajednica podrške ženama u menopauzi jer na moju stranicu na Facebooku i na profil na Instagramu stižu pitanja, komentira se, dijele se iskustva, a to mi se čini kao dobar put do toga da žene jedna drugoj postanu prava podrška.

'Žene trebaju znati da postoje rješenja te se trebaju osjećati sigurno i shvaćeno u ordinaciji svojeg liječnika', kaže Pavičić
'Žene trebaju znati da postoje rješenja te se trebaju osjećati sigurno i shvaćeno u ordinaciji svojeg liječnika', kaže Pavičić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific

Pedesete su vrijeme promjena

Što biste voljeli da vam je netko jasno rekao na početku, a sami ste otkrili tek usput?

Znala sam osnovne stvari o menopauzi, najosnovnije. I nisam se time bavila jer sam smatrala da ću sve saznati kad dođe vrijeme za to. Pogrešno. Kad sam preko noći ušla u menopauzu (kod mene je došla kirurškim putem, a ne prirodno), doživjela sam pravi potres na svim poljima života i svoga bića. Već nakon desetak dana bila sam na rubu snaga. Mogla sam trpjeti palpitaciju, nesanicu, valunge, pad i promjene raspoloženja, suhoću rodnice, očiju i kože, maglu u mozgu, zaboravljanje, zbunjenost, stalnu iscrpljenost, dekoncentraciju... Ne osjećaš se dobro, a s druge strane znaš da se menopauza događa svakoj ženi i da je normalna, ali se osjećaš nenormalno. Odlučila sam zauzeti se za sebe i dobro proučiti koje opcije i rješenja postoje. Ukratko, ono najvažnije: voljela bih da mi je netko rekao ono što piše u 'Maloj knjizi o velikoj promjeni'. Pedesete su vrijeme promjena i, ako već niste, trenutak je da presložite prioritete i stavite sebe na prvo mjesto. Da povedete računa o svom spavanju, prehrani, tijelu i o svojim mislima. Vrijeme je za promjene u svemu ako se u nekoj skoroj budućnosti ne želite boriti s osteoporozom, povišenim krvnim tlakom, prekomjernom tjelesnom težinom, depresijom, dijabetesom i s još mnogo bolesti. Itekako vrijedi poduzeti sve što je u našoj moći.

Neke žene reći će da su sasvim dobro prošle kroz menopauzu i istina je da ima i takvih; puno ih je manje, ali ih ima, ali nekad poslije u životu suoče se s lomovima kostiju, metaboličkim ili problemima s krvožilnim sustavom, što najčešće posljedično dolazi uz menopauzu. Vrijedilo bi ovo upamtiti.

Što biste voljeli da žena osjeti kad zaklopi knjigu?

Kad čitateljica zaklopi knjigu, željela bih da osjeti olakšanje i podršku, da zna kako nije sama u svemu što joj se događa, da kroz takvo što ili nešto vrlo slično prolaze i druge žene te da nije sramota potražiti pomoć. Postoje rješenja.

Knjiga će razbiti razne mitove o menopauzi, poput onoga da je ona kraj naše ženstvenosti. To je najveća glupost koju su nam ikad prodali. Naša ženstvenost, naša karizma i naša privlačnost nemaju nikakve veze s jajnicima, ulošcima i plodnošću. Ne gubimo svoju žensku bît zato što nam se tijelo mijenja. Rekla bih da izlazimo iz faze u kojoj smo služile drugima i ulazimo u fazu u kojoj napokon postajemo kraljice svog života.

Mit kaže i da ništa ne možemo učiniti, moramo to jednostavno pretrpjeti.

Možemo učiniti čuda! Danas imamo toliko alata u rukama da je grijeh patiti. Od promjene prehrane, uvođenja vježbi jakosti i pametnih dodataka pa sve do psihološke podrške i medicinske terapije. Rješenje postoji za svaki naš simptom, samo trebamo prestati očajavati i kukati te preuzeti stvar u svoje ruke.

Odvažnim pristupom zdravstvenim i psihološkim izazovima, Josipa Pavičić pruža podršku javnosti i ohrabruje na pravovremeno traženje pomoći
Odvažnim pristupom zdravstvenim i psihološkim izazovima, Josipa Pavičić pruža podršku javnosti i ohrabruje na pravovremeno traženje pomoći Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Privatni album

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