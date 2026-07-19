Josipa Pavičić o menopauzi: 'Da tada gubimo ženstvenost, najveća je glupost koju su nam prodali'

Kada se o nekoj temi godinama govori samo u pola glasa, iza zatvorenih vrata i s puno nelagode, treba netko tko će dovoljno glasno, a opet toplo i iskreno reći ono što mnoge žene potajno misle. Josipa Pavičić napravila je upravo to. Njezina nova, šesta knjiga 'Mala knjiga o velikoj promjeni' napisana je iz vlastitog iskustva i nastala iz potrebe da demistificira životnu fazu koju je i sama, zbog kirurškog zahvata, dočekala nespremna

U vremenu u kojem žene još uvijek često misle da promjene kroz koje prolaze moraju šutke trpjeti Josipa Pavičić šalje potpuno drugačiju poruku. Razgovorom o novoj knjizi, u čijem su joj nastajanju svojim znanjem pomogle ugledne domaće liječnice i stručnjakinje, otkriva nam zašto je ulazak u pedesete zapravo idealan trenutak da žena samu sebe napokon stavi na prvo mjesto te zašto mit o gubitku ženstvenosti smatra najvećom zabludom.

Što vas je potaknulo da upravo menopauzi posvetite cijelu knjigu? Ponajprije zbog znanja i zdravlja. Važno je osvijestiti to koliko nam je važna zdravstvena pismenost i koliko doprinosi kvaliteti života i psihofizičkom zdravlju ako znamo što se događa s našim hormonima te na koji način možemo posegnuti za prirodom i u njoj potražiti pomoć uvodeći novu rutinu te stvarajući nove, male navike. Valja se zapitati: želimo li biti fizički pokretne i kognitivno snažne i u drugoj polovici života? To će nas nagnati da zastanemo i odvojimo vrijeme te da ovoj izazovnoj promjeni pristupimo s puno pažnje i odgovornosti. O menopauzi se sve više govori, žene su počele dijeliti svoja iskustva, raspituju se i otvaraju rješenjima koja su nekoć bila potpuno stigmatizirana. Koliko je žena koje tijekom klimakterija psihički i fizički obole? Ako vas pogodi nesanica, a vrlo je česta već od perimenopauze, i ako ta nesanica potraje, riskirate brojne psihičke i fizičke poremećaje: anksioznost, depresiju, kardiovaskularne bolesti, metaboličke poremećaje, a sve s neurološkim i kognitivnim posljedicama. Knjiga je tek nedavno izašla, a reakcije su već toliko dobre da ste s promocijama započeli i prije nego što ste planirali. Jeste li uopće očekivali takav odjek među ženama? Nekako se nisam bavila očekivanjima, potpuno sam se fokusirala na temu i rukopis, da na 'narodski' način približim i male i velike promjene koje donosi menopauza te da pokušam pružiti odgovore, ponajviše ženama koje se ne usude pitati. Kad unesete i djelić sebe i osobnog iskustva u ono što radite, drugi to itekako osjete. Logično je da možemo najbolje pisati i govoriti o proživljenom, tako donosimo dašak autentičnosti, štivo kojem se može vjerovati. Zbog toga mi svaka pristigla poruka dolazi kao potvrda da sam uspjela u namjeri da negdje nekoj ženi olakšam put kroz najveću tranziciju u životu. 'Žene misle da moraju preskakati obroke, izgladnjuju se...' U knjizi su na neki način sudjelovale brojne stručnjakinje, a dvije liječnice su je recenzirale. Kako ste ih birali? U knjizi su sudjelovale stručnjakinje, a sve odreda i divne žene koje su mi došle u život baš u pravom trenutku. Akademkinja Vida Demarin govorila je o mozgu u menopauzi i neuroplastičnosti, dr. Sanja Toljan dala je odgovore na pitanja o bioidentičnim hormonima, a dr. Ana Jelčić pomogla je svojim odgovorima iz područja ginekologije jer je ona liječnica koja se svakodnevno u praksi susreće sa ženama u perimenopauzi i menopauzi. Tu su i magistra nutricionizma Sandra Krstev Barać, koja je govorila o važnosti prehrane, i kineziologinja Vanja Kovačić, koja nas je uputila u svakodnevnu tjelovježbu žena u menopauzi. Vanja je detaljno objasnila kako izvoditi neke vježbe, čučanj, zaveslaj ili sklek. U knjigu sam stavila i primjer svog sedmodnevnog jelovnika. Žene misle da moraju preskakati obroke, izgladnjuju se ili pak imaju loše prehrambene navike, a možda nisu znale da svakim izgladnjivanjem upravo rade ono što ne bi željele – narušavaju si zdravlje. Zdravlje je pak u redovitim i zdravim obrocima, uglavnom sastavljenima od bjelančevina i povrća.

Planirate obilaziti Hrvatsku te održavati promocije i predavanja. Imate li želju da ta druženja prerastu u neku vrstu male zajednice za podršku ženama u menopauzi? Kao i s prethodnim knjigama, u sljedećih godinu dana planiram obići četrdesetak gradova i mjesta diljem Hrvatske, u kojima ću održati promociju knjige u obliku svojevrsnog predavanja o ženskom zdravlju. Najčešće su to susreti u knjižnicama, što me posebno raduje. Sretna sam da u vrijeme interneta i otuđenosti ipak postoje ljudi koji vole susrete uživo i njeguju tradiciju odlaska na promocije knjiga u knjižnice. 'Mala knjiga o velikoj promjeni' progovara o svim onim neugodnim promjenama, ali i o rješenjima i dobrim stranama menopauze jer, vjerovali ili ne, ona ima i dobrih strana, ali važno ju je dočekati spremno i sa znanjem. Ako pomogne samo jednoj ženi, vrijedilo je, zar ne? Žene trebaju znati da postoje rješenja te se trebaju osjećati sigurno i shvaćeno u ordinaciji svojeg liječnika. Trebaju imati znanje jer će tako znati postaviti pravo pitanje liječniku, znat će prepoznati svoje simptome i usudit će se potražiti pomoć. Vjerujem da je već sad na neki način stvorena mala zajednica podrške ženama u menopauzi jer na moju stranicu na Facebooku i na profil na Instagramu stižu pitanja, komentira se, dijele se iskustva, a to mi se čini kao dobar put do toga da žene jedna drugoj postanu prava podrška.