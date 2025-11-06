Jelena Rozga ima hit haljinu za jesen: Kao stvorena za čime, a uz to besprijekorno pegla figuru

Jelena Rozga na reviju domaćega brenda Klisab stigla je u crnoj maksi haljini s efektnim naborom na trbuhu koja dokazuje da je klasična crna haljina uz čizme i dalje najjači stajling za jesenske dane

Jelena Rozga pokazala je još jednom kako crna haljina ostaje najbolji izbor za jesen, a glamurozan stil na reviji domaćega brenda Klisab privukao je brojne poglede.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Laskav model haljine Ključni detalj ove haljine drap je efekt na trbuhu, sofisticirani nabor koji vizualno oblikuje siluetu i stvara efekt ravnoga trbuha. Ovaj tip suženja na donjem dijelu trbuha dizajnerski je trik koji obožava i Victoria Beckham, koja ga redovito uvrštava u svoje kolekcije upravo zbog efekta vitkosti koji pruža. Drapiranje ne samo da laska liniji, već briše svaki gram viška i optički sužava bokove.​

Jesenska kombninacija Jelena je haljinu kombinirala s crnim čizmama, što predstavlja savršen stajling za jesenske dane. Crna haljina i crne čizme monokromatska je kombinacija koja ne lomi figuru, već je dodatno produljuje. Ovakav spoj ostaje jedan od najjačih trendova jeseni i zime 2024./2025., posebno kada se radi o drapiranim haljinama koje zadržavaju eleganciju uz praktičnost.​​

Ova je haljina dio Klisab kolekcije za zimu 2025. nazvane 'Svoga dvorca kralj', koju su kreirali dizajnerski dvojac Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić. Revija održana u vlastitoj produkciji, s dvorcem-napuhancem kao središnjim motivom, okupila je društvenu i modnu elitu, uključujući Jelenu Rozgu, Ljupku Gojić Mikić, Niku Turković, Marijanu Batinić i Luku Nižetića. Kolekcija donosi stilski zaokret unutar prepoznatljivoga Klisab identiteta – mekše, više organske i fluidnije siluete, s fokusom na haljine i kapute koji nadograđuju zimsku bazu domaće mode.