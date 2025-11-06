Pogledajte tko se sve dotjerao i pohrlio na reviju domaćeg modnog brenda

Lav

Energični ste i puni ideja, no pripazite da ne preuzmete previše na svoja leđa. Kolege bi mogle očekivati da ih vodite, ali i vi trebate podršku. U ljubavi vas očekuje strastan dan, ali i iskušenja – ako ste u vezi, čuvajte granice. Slobodni Lavovi lako će privlačiti pažnju. Moguća je napetost u mišićima ili leđima – opustite se fizičkom aktivnošću.