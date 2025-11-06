Pogledajte tko se sve dotjerao i pohrlio na reviju domaćeg modnog brenda

Klisab, naš poznati domaći modni brend, iza kojeg stoje Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić, u Zagrebu je predstavio svoju novu zimsku kolekciju, a ovaj modni događaj privukao je i brojna poznata lica
Dizajnerski dvojac Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić predstavio je u vlastitoj produkciji novu zimsku kolekciju Klisaba pod nazivom 'Svoga dvorca kralj'. Revija za zimu 2025. održana je u nesvakidašnjem ambijentu, unutar dvorca-napuhanca koji je stvorio gotovo nadrealan dojam.
Na ekskluzivnoj modnoj reviji okupila se odabrana publika iz svijeta mode, umjetnosti, medija i kulture. Među uzvanicima su se istaknuli Jelena Rozga, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Marijana Batinić, Ivana Paradžiković, Luka Nižetić, Miach, Dora Predojević, Anita Dujić, Luciano Plazibat i Pave Elez, uz brojne druge poznate osobe iz javnog života.
Kolekcija koja spaja snagu i ranjivost
Nova kolekcija predstavlja stilski zaokret unutar prepoznatljivog Klisab identiteta. Dizajneri su zadržali konstrukcijsku čistoću, ali su siluete ovoga puta mekše i fluidnije. Središte kolekcije čine haljine i kaputi s upečatljivim detaljima poput puf ovratnika i rezanih pelerina.
'Ova sezona vjerojatno je naš najosobniji izraz dosad', istaknuli su dizajneri koji su u novoj kolekciji pronašli ravnotežu između pompoznosti i nježnosti.