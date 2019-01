Jarac kao pacijent: Uporan, odgovoran i sumnjičav

Saturnov znak, Jarac, u ljudskom tijelu upravlja kostima, zglobovima, koljenima, noktima, zubima, kožom i kosom. Ti su im dijelovi ujedno i najosjetljiviji na bolesti i ozljede. Bolovi u zglobovima i kostima učestale su zdravstvene tegobe koje pogađaju Jarce, a nisu rijetke ni ozljede ligamenata

Budući da se stres kod Jaraca često manifestira na koži, osipi i ekcemi također su uobičajena pojava. Problemi s kožom česti su kod Jaraca zbog (ne)ravnoteže njihovog uma i tijela. Jarci su stručnjaci u potiskivanju emocija, no budući da se one ipak moraju negdje manifestirati, to je često upravo koža.

Jarčeva je koža osjetljiva na bilo kakve promjene. Oni su robovi navika, pa i minimalna odstupanja poput ponešto drugačije prehrane mogu uzrokovati kožne alergije i druge probleme. Jarci koriste mnoštvo različitih kozmetičkih proizvoda pa im se slobodno možete obratiti za savjet ako imate dermatološki problem. Njihovi su savjeti zlata vrijedni i često dragocjeniji od onih koje vam daju kozmetičari. Toliko su upućeni da mogu voditi složene rasprave s dermatolozima.