Blizancima prijete loše veze, a Vagama loša ulaganja. Strijelci, Jarci i Vodenjaci nemaju razloga za brigu

Blizancima će samoća u ovom tjednu teško padati, no trebali bi se suzdržati od traženja nekoga za vezu pod svaku cijenu. Vage bi u prvom dijelu tjedna trebale pripaziti na novac i kloniti se sumnjivih investicija. Koketnim i slatkim Strijelcima nitko neće moći odoljeti pa je vrijeme pogodno za odlučniju borbu za svoje ciljeve. Jarcima će se pomirenje s partnerom pokazati kao dobra odluka, a mogući su i manji novčani dobici. Vodenjaci će biti omiljeni u društvu, a samci bi mogli pronaći ljubav tamo gdje je nisu očekivali

Blizanci , pazite da se ne spetljate s pojedincem kojeg se kasnije nećete moći tako lako riješiti. U dugim vezama doći će do buđenja romantike. Snalažljivost i elokvencija pomoći će vam da se predstavite u najboljem svjetlu prilikom održavanja važnih sastanaka i razgovora. Moguće je započinjanje ili proširenje suradnje s inozemstvom.

Kod Rakova je moguć flert s kolegom, no bojat ćete se uredskih tračeva pa ćete kriti vaš odnos od ostalih suradnika. Vezanim Rakovima partner će zamjeriti nedostatak nježnosti i smisla za romantiku. Iako će doći do porasta obaveza, to vam neće stvarati problem jer ćete se moći osloniti na kolege. Mogli biste prijeći na drugi posao ili pronaći dodatni izvor zarade.

