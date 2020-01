Internet je poludio za njima: Ovo je pet trenutačno najtraženijih modnih komada za koje se trgaju trendseterice

Kad god otvorimo Instagram, na mobitelu nam iskoči jedan od ovih trendi komada koji su osvojili zaljubljenice u modu. Ako je vjerovati blogericama koje itekako važu svaku svoju modnu investiciju, na ovih pet komada vrijedi potrošiti novac

Bottega Veneta - torba Shoulder Pouch

Prema nedavno objavljenom godišnjem izvještaju modne tražilice Lyst, skupocjena pouch torbica s potpisom kuće Bottega Veneta proglašena je najtraženijim modnim komadom općenito u 2019. godini, a nedavno je dobila i svoju nasljednicu koja je istog trena postala modna senzacija. Nova verzija Bottegine torbe ima dršku te ju je moguće nositi na ramenu, što do sada nije bio slučaj s prethodnom verzijom. The shoulder pouch torba dolazi u tri veličine i sukladno tome varira njezina cijena - od 18.700 do 32.800 kuna - a da biste je imali u svom ormaru, morat ćete se malo strpjeti, jer za nju postoji lista čekanja.