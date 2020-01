Najpoželjnije tenisice 2019. godine dobile su opako dobru konkurenciju

Posljednjih sezona klasične bijele tenisice neupitne su vladarice modne scene, a uz već proslavljene modele poznatih sportskih brendova, posljednjih mjeseci kao must have tenisice nametnule su se one s potpisom ekološki osvještenih brendova

Francuski brend Veja jedan je od najpopularnijih održivih brendova čije tenisice od veganske kože imaju pravu vojsku slavnih obožavateljica, kao i brojnih zaljubljenica u modu, a politikom stvaranja tenisica u ekološkom duhu poveli su se i brojni, relativno nepoznati brendovi koji se nadaju podjednakom uspjehu na modnoj sceni.

Poput brenda Veja, pariški brend Both kombinira materijale od prirodne gume s najsuvremenijim tehnologijama pri stvaranju obuće, odjeće i modnih dodataka, a prema vjerovanju predstavnika poznate modne trgovine Net-a-Porter njihovi modeli bijelih tenisica u narednim mjesecima mogli bi postati veliki hit.

Isti razvoj događaja Net-a-Porter prognozira i za modele bijelih tenisica s potpisom londonskog brenda Good News čiji osnivači uvijek nastoje poboljšati okolišnu i društvenu održivost svojih modnih komada, smanjujući ugljični, kemijski i vodeni otisak, te istovremeno brinući za osobe koje stvaraju njihovu obuću.