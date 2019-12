Hrvati masovno koriste kapi za odčepljivanje nosa, a one nisu nimalo bezazlene: Koje sve posljedice imaju na zdravlje, doznali smo od stručnjaka

Prema podacima Agencije za lijekove, Hrvati sve češće kupuju proizvode za odčepljivanje nosa. Riječ je najčešće o kapima i sprejevima za nos koji se bez recepta mogu kupiti u ljekarni, zbog čega se na kapi u većini slučajeva gleda kao na potpuno bezazlen lijek. No to nije baš tako jer njihovom nekontroliranom upotrebom dolazi do trajnog oštećenja sluznice, ali i ovisnosti. Koliko kapi za nos mogu biti opasne za zdravlje, doznali smo od dr. Damira Miličića, otorinolaringologa iz Specijalne bolnice Agram

Nakon što je u rujnu farmaceutska struka iskazala zabrinutost zbog podataka iz najnovijeg izvješća Agencije za lijekove o njihovoj potrošnji u 2018. godini, koje je pokazalo velik porast prodaje proizvoda koji se koriste za odčepljivanje nosa, ali i saznanja o tome da ti proizvodi kod sve većeg broja ljudi izazivaju ovisnost, odlučili smo istražiti koliko preparati kao što su kapi za nos mogu ugroziti zdravlje.

Koliko se dugo kapi i sprejevi za nos smiju koristiti Iz Hrvatske farmaceutske komore upozoravaju da se kapi za nos smiju koristiti najviše nekoliko dana jer izazivaju sušenje sluznice, kao i sve učestaliju primjenu i ovisnost te u potpunosti uništenje sluznice nosa, a s time se slaže i dr. Damir Miličić. 'Kapi i sprejevi za nos prvenstveno se upotrebljavaju da bi se omogućilo normalno disanje kroz nos prilikom prehlade. U pravilu bi se trebale upotrebljavati najviše četiri dana. Način djelovanja svih vrsta kapi i sprejeva je isti i svi spadaju u tzv. dekongestive - izazivaju smanjenje protoka kroz male krvne žilice i time smanjuju oticanje sluznice nosa i proizvodnju sluzi', objašnjava dr. Miličić. Do kojih oštećenja može doći Problem se javlja kada osoba samoinicijativno krši pravila napisana u uputama za korištenje, odnosno prekomjerno i dug period koristi kapi za nos. 'Zbog njihovog dugotrajnijeg djelovanja nastaje poremećaj u radu same sluznice. Stanice sluznice nosa imaju male trepetljike (dlačice) koje se sinkrono poput valova pokreću u smjeru prema ždrijelu, gurajući sluz. Dlačice postaju nepokretne i zastoj sluzi omogućava lakši razvoj upalnih procesa. Isto tako, jer su u pravilu te aktivne tvari kratkog djelovanja, javlja se povratni efekt koji naglo opet poveća propusnost krvnih žilica i izazove oticanje. Tako se stvara zatvoreni krug ovisnosti', upozorava otorinolaringolog.

Mnogi ne mogu započeti dan ili zaspati bez kapi za nos O problemu ovisnosti o kapima za nos rijetko se ili gotovo uopće ne govori, no činjenica je da je ovaj problem sve prisutniji. Farmaceuti sve češće svjedoče tome da ista osoba u ljekarni od njih kupi i desetak bočica kapi za nos tjedno, no kako nema zabrane da joj se proda bezreceptni lijek, ona sama odlučuje o tome u kojoj ih mjeri želi koristiti. Upravo zato što se mogu kupiti bez recepta mnogi ih doživljavaju bezopasnima i ignoriraju upozorenja koja pišu u uputama. Štoviše, mnogi ne mogu započeti dan ili zaspati bez proizvoda za odčepljivanje nosa. 'Farmaceutska industrija stvara mišljenja o potrebi liječenja i diktira smjernice. Sva legislativa podređena je tome. Tako je prisutna proizvodnja sve većeg broja pripravaka za liječenje problema s nosom i javno se reklamira, uz ono obvezno o informiranju o nuspojavama s liječnikom ili ljekarnikom. Što će i kada osoba koja mjesecima i godinama troši kapi i sprejeve odlučiti i hoće li potražiti stručnu pomoć, osobni je izbor i procjena', rekao je dr. Miličić. Kapi za nos dosad nisu bile davane na recept, a to se, tvrdi otorinolaringolog, sigurno neće promijeniti. 'Kako poslovica kaže - svatko je kovač svoje sreće, a isto tako i svoga zdravlja. Današnji ritam života ostavlja malo prostora za direktnu komunikaciju među ljudima i zato svi pribjegavaju rješenjima ponuđenim oglašavanjem ili sugeriranim na forumima ili pretraživačima', rekao je dr. Miličić.