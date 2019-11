Pitali smo pulmologa trebamo li brinuti zbog nove bolesti od koje umiru Amerikanci, a kojoj su uzrok e-cigarete

Zamjena običnih cigareta električnima činila se isprva kao revolucionarna ideja kojom bi se mnogi mogli riješiti ovisnosti. Odjednom se o e-cigaretama govorilo kao o zdravoj alternativi za pušače, sve do prije nekoliko mjeseci, kada je svijet doznao mračnu stranu ovih uređaja. Zbog zabilježenog velikog broja hospitaliziranih mladih Amerikanaca koji su koristili e-cigarete, od kojih su neki i umrli, odjednom se počelo postavljati pitanje koliko su e-cigarete zapravo opasne i jesu li štetnije od običnih cigareta. Odgovore smo potražili od Prim. mr. sc. dr. Žarka Vrbice, šefa Odjela za pulmologiju i imunologiju Opće bolnice Dubrovnik

'E-cigarete su inicijalno dizajnirane kao sredstvo za odvikavanje od pušenja. One omogućuju udisanje nikotina u pari umjesto u dimu, uz znatno manje štetnih tvari koje su posljedica izgaranja duhana, papira, ljepila i ostalih dodataka koji se nalaze u cigaretama. Posljedice klasičnih cigareta dobro su poznate te nije potrebno posebno pojašnjavati potrebu prestanka pušenja. Problem je u tome što je ovisnost o pušenju jaka te je potrebno pomoći pušaču da se trajno odvikne. Za to se koriste brojni postupci - jedan od njih je i nadomjestak nikotina idejom postupnog smanjivanja doze do potpunog prestanka uzimanja, a kao jedan od logičnih načina za to odvikavanje pojavile su se e-cigarete', rekao je dr. Žarko Vrbica, pulmolog koji nedovoljno ispitano djelovanje vape uređaja na zdravlje te pogrešno shvaćanje e-cigareta kao potpuno bezopasnih navodi kao glavni problem.