GLAMUROZAN POČETAK

Udaje se Tia Jurčić: Zablistala je u haljini kao iz bajke, s ukrajinskim potpisom

M.D.

02.08.2026 u 11:42

TIa Jurčić i Kenny Smith
TIa Jurčić i Kenny Smith Izvor: Profimedia / Autor: Mat Hayward / Getty images / Profimedia
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Tia Jurčić ovog se vikenda udaje za bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha, a višednevno slavlje otvorila je u raskošnoj ružičastoj haljini koja je odmah ukrala svu pažnju

Tia Jurčić i Kenny Smith pripremaju se izgovoriti sudbonosno 'da', a prve fotografije sa svadbenog vikenda već su osvanule na društvenim mrežama. Buduća mladenka za večeru uoči vjenčanja odabrala je romantičnu kreaciju od slojeva tila te dala naslutiti da će cijelo slavlje proteći u znaku glamura.

Djeliće proslave prvo su objavili njezini prijatelji Karlo Rusan i Zvonimir Franić. Na fotografijama su se mogle vidjeti čašice sladoleda s natpisom 'Svadbeni vikend Tije i Kennyja' te romantičnom porukom: 'Biram tebe, i birat ću te uvijek iznova, bez oklijevanja, bez sumnje, bez razmišljanja.'

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Potom se oglasila i sama Tia, objavivši fotografiju na kojoj pozira ispred metalik ljubičastog Rolls Roycea. Ipak, luksuzni automobil ovoga je puta ostao u drugom planu jer je svu pažnju preuzela njezina raskošna haljina.

Haljina kao iz bajke

Za prvu večer svadbenog vikenda Tia je odabrala model 'Misty Rose' ukrajinskog brenda Milla. Riječ je o nježno ružičastoj haljini s korzetnim gornjim dijelom, spuštenim ramenima i voluminoznom suknjom načinjenom od brojnih kaskadnih volana. Inače, Millu su osnovale i vode dvije sestre, Zoryana i Iryna Senyshyn, a brend je dobio ime po kćeri jedne od suosnivačica, Milli.

Prozirni slojevi tila, naglašen struk i romantična nijansa prašnjave ruže kreaciji daju gotovo bajkovit izgled, dok pripijeni korzet unosi dozu senzualnosti. Efektna suknja, koja se širi prema podu, bila je dovoljna sama po sebi pa je Tia ostatak stajlinga zadržala jednostavnim.

Dugu tamnu kosu nosila je raspuštenu i oblikovanu u mekane valove, a izdanje je upotpunila decentnim nakitom i bijelom torbicom s natpisom 'Mrs. Smith', jasnom najavom promjene prezimena koja je pred njom.

Milla haljina
Milla haljina Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Milla je brend poznat po raskošnim večernjim haljinama, korzetnim krojevima i obilju tila, volana i svjetlucavih detalja. Njegove kreacije namijenjene su posebnim prilikama, a prepoznatljive su po spoju romantične estetike i dramatičnih silueta koje ne prolaze nezapaženo.

Tia i Kenny Smith zaruke su objavili u listopadu prošle godine. 'DA tebi zauvijek!', napisala je tada uz fotografiju na kojoj je pokazala impresivan zaručnički prsten. Da se među njima rodila ljubav, Tia je otkrila početkom 2024. godine, kada je objavila njihovu zajedničku fotografiju s dočeka Nove godine. Nedugo potom prvi su se put zajedno pojavili u javnosti na događanju organiziranom uoči Super Bowla.

Tia Jurčić i Kenny Smith
Tia Jurčić i Kenny Smith Izvor: Profimedia / Autor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Kenny Smith tijekom profesionalne košarkaške karijere igrao je za nekoliko NBA klubova te je s Houston Rocketsima osvojio dva naslova prvaka. Nakon povlačenja iz sporta izgradio je uspješnu televizijsku karijeru kao košarkaški analitičar.

Tiji će ovo biti treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Marijem Mamićem. Kenny Smith iza sebe također ima dva braka.

Prve fotografije pokazale su da je svadbeni vikend počeo vrlo glamurozno, no nakon haljine od ružičastog tila ostaje vidjeti kakvu je kreaciju Tia odabrala za sam odlazak pred oltar.

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