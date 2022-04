Hit serije se više ne gledaju samo zbog napete radnje i skandaloznog sadržaja, one sad donose stilske lekcije i anatomiju istančane mode

Seks, skandali, britanska politička scena, prevare i laži – sve to je obećavala nova Netflixova hit serija čiji su početak mnogi s nestrpljenjem čekali. No 'Anatomija jednog skandala' ne donosi samo skandalozan sadržaj već i anatomiju istančane, visoke mode. Zaboravljajući na dramu, upravo je skupocjena garderoba isprepletena kašmirskim Max Mara kaputima i haljinama brenda The Row mnoge prikovala za male ekrane, ali u fokus dovela i novu dimenziju 'power dressinga' s jasnom porukom - odjeća je moć

U jednoj od početnih scena hit serije 'Anatomija jednog skandala', Netflixovog žarko iščekivanog psihološkog trilera o mutnim događajima u srcu Westminstera, besprijekorno otmjena i dotjerana žena povraća u umivaonik. Pri tome nosi savršenu koktel haljinu; dugih rukava, dužine do koljena, savršene nijanse bjelokosti i dvostrani kaput od kašmira koji će oni s dobro uvježbanim okom za modu i dizajn prepoznati kao vrijedno djelo Max Mare, talijanskog brenda koji je sinonim za bespogovorni luksuz.

Sophie Whitehouse, koju u seriju glumi Sienna Miller, glumica koja, budimo realni, sjajno izgleda u gotovo bilo čemu, je diplomantica Oxforda koja je na kraju postala besprijekorna i ugledna politička supruga, a u spomenutoj sceni upravo je saznala kako njezin suprug (Rupert Friend) spava s mlađom kolegicom. Razumljivo da osjeća mučninu. Scena je prikladna metafora za poruku koja se krije iza ove drame: ispod površine savršenog svijeta kriju se događaji i zbivanja od kojih vam se lako može okrenuti želudac. Oni koji su pročitali roman Sarah Vaughan na kojem se serija temelji, znaju da će se stvari s vremenom samo pogoršati jer će početi isplivavati mračne tajne iz političareve prošlosti. No svatko tko je bar bacio oko na ovu seriju mora priznati kako je teško usredotočiti se na dramatičnu radnju jer gospođa Whitehouse izgleda kao prava modna ikona.

Vrhunski luksuz i besprijekoran stil U miniseriji iza koje stoje David E. Kelley i Melissa James Gibson, bračni par Whitehouse živi životom vrhunskog luksuza i besprijekornog stila. Pripadnici Westminsterske elite, uživaju u svim blagodatima takvog načina života, a svakodnevno su okruženi čistim luksuzom i profinjenim stilom. Pozlaćeni saloni, basnoslovni walk-in ormari, chic kuhinje s Citrall vratima, čaše za vino tanke kao papir i vaze sa savršeno raspoređenim bijelim cvijećem svakodnevica su za ovaj moćni moderni par. Njihova odjeća zrači istom tom besprijekornošću, nepogrešivim krojem i diskretnim luksuzom.

Kostimografkinja Sam Perry, koja je bila nominirana za svoj rad u seriji 'Ubijanje Eve' (Killing Eve) nedvojbeno je razlog zašto se 'Anatomija jednog skandala' pojavljuje među ovogodišnjim najotmjenijim i modno najznačajnijim serijama. Odjeća koju je osmislila za seriju otkriva sliku ekstremne privilegije dok istovremeno odražava ideju mode kao emocionalnog oklopa. Sam izgled Sophie Whitehouse je pomno osmišljen i namjerno prigušen. 'Ona nije žena koja koristi svoju seksualnost kako bi dobila ono što želi. Dobro se odijeva jer ima novca priuštiti si takav način života. Ali ona također nije tašta,' ističe Perry. Nedvojbeno njezin ormar, s kaputima od devine dlake, haljinama dugih rukava i dolčevitama od kašmira, predstavlja estetiku prepoznatljivu za određeni tip suvremenih žena. 'To je žena koja se kloni svega blještavog, uskog ili seksi. Njezin izgled je bez ukrasa, bez sjaja – samo lijepa, elegantna odjeća,' objašnjava Perry.

Power dressing novog doba Power dressing, nastao u drugoj polovici 70-ih, a razvio se tijekom 80-ih, označava pomno odabrano, moćno odijevanje koje u poslovnom svijetu igra itekako važnu ulogu. Naime, odjeća jako puno govori o nama, a u društvu osigurava određeni status. Stoga ne čudi kako se ovaj stil pojavio s usponom žena u poslovnom svijetu koje su posegnule za odjećom kao moćnim alatom koji im pomaže da uspostave autoritet u profesionalnom i političkom okruženju, kojim tradicionalno dominiraju muškarci. Power dressing odnosi se na poslovnu odjeću, počevši od balonera, sakoa, odijela i zatvorenih cipela, a jedno je sigurno – samouvjerena elegancija uništava strah i nadvladava konkurenciju. Moćno odijevanje najčešće se odnosi na elegantne i profinjene modne komade, krojeve koji suptilno naglašavaju siluetu, ženstveni su, no daleko od naglašenog seksipila. Dominantne boje su prigušene, a uz osnovnu crnu i bijelu, dominiraju bež, sive i krem nijanse.

Kod power dressinga moda je sredstvo, a ne krajnji cilj, ovaj modni stil zastupljen u popularnim serijama prikazuje power dressing novog doba, ali i pruža lekcije dobrog stila koji se krije u bezvremenskim komadima, odjeći čistih linija, nosivoj više sezona. Jedno je sigurno – odjeća je važan element društvenog života, no treba birati mudro. Kada je riječ o dobrom stilu, u ormaru nema mjesta šljokicama, izazovnim krojevima, upadljivim uzorcima i komadima s velikim logom i natpisima. Sasvim suprotno, suptilnost i nenametljivost su na cijeni. Dok je HBO-ova serija 'Nasljeđe' (Succession) gledateljima pružila neupadljiv luksuz i klinički minimalizam sa šiltericama bez istaknutog loga te neupadljivim kašmirskim dolčevitama, 'Anatomija jednog skandala' donosi novo doba skrivenog bogatstva i novu verziju power dressinga koje će zasigurno ostaviti značajan trag u modnom svijetu. Rastuća popularnost power dressinga u serijama 'Antomija jednog skandala' posljednja je u dugom nizu serija koje su puno više od klasične zabave, one su stilski inspirativna poslastica. Ljubiteljice besprijekornog stila i vješte modne poznavateljice u ovoj seriji pronaći će mnoštvo inspiracije za kupovinu. Elegantna i profinjena estetika prožeta kroz Sophiein stil s namjenski prevelikim kašmirom i minimalističkim pelerinama predstavlja način na koji se moderne žene teže odijevati. Ovaj stil posebno će zapeti za oko vjernim obožavateljicama Phoebe Philo, britanske bivše kreativne direktorice modne kuće Céline, koja je svoju karijeru izgradila na ozbiljnom, inteligentnom pristupu ženskoj odjeći. U četverodijelnoj seriji 'Djevojka prije mene' (The Girl Before, HBO Max), čija radnja je smještena u modernističkoj, arhitektonski nagrađivanoj kući, glavni lik tumači Gugu Mbatha-Raw, a tijekom radnje imamo prilike gledati defile odličnih modnih komada jer Jane nosi Stellu McCartney, Gucci, Pradu i Brunella Cucinellija, no tu je i poneka cjenovno prihvatljivija krpica poput Zarine blijedoružičaste košulje s volanima.

Nekada su kostimografi morali iz vlastitog džepa plaćati odjeću za glumce, pa su tako nerijetko imućni i navodno otmjeni likovi, godinama nosili bezlične modne kombinacije. No vremena su se itekako promijenila. Televizija je modi postala vrlo privlačna industrija, a poznati brendovi su postali sve skloniji posuđivati svoju odjeću. Pandemija je također neočekivano pripomogla u tome, pa su se tako mnogi na taj korak odlučili upravo za vrijeme lockdowna kada je održavanje modnih revija bilo obustavljeno te su se eventualno održavale u digitalnom obliku. U tom trenutku je televizija, za mnoge luksuzne brendove do tada posve neprivlačan medij, odjednom došla u fokus, a njezinu privlačnu stranu otkrili su brojni prestižni brendovi, uključujući i Pradu. Što se tiče serije 'Djevojka prije mene', od velike pomoći bio je i sam izbor glavne glumice jer je Gugu već surađivala s dizajnerima kao što je Armani.

'The Morning Show' - serija s najskupljom garderobom Jedna od serija u kojoj se zasigurno nije štedjelo na odjeći i blještavoj produkciji je 'The Morning Show', američka serija sa zvjezdanom glumačkom ekipom u kojoj su Jennifer Aniston i Reese Whiterspoon i s jednim od najvećih budžeta za ikada izdvojenih za seriju - svaka epizoda košta 15 milijuna dolara. Plaće Jennifer Aniston, Stevea Carella i Reese Witherspoon čine velik dio budžeta, a Anistonin ormar prepun odjeće s potpisom Diora, Celine, Valentina i Valextra torbi izrađenih po narudžbi, vjerojatno predstavljaju znatan dio ostatka.

U Apple TV-jevoj seriji koja prikazuje okrutni svijet američke jutarnje televizije, Jennifer Aniston tumači lik voditeljice Alex Levy, televizijske zvijezde koja zarađuje oko 25 milijuna dolara godišnje i kada je moda u pitanju ne pita za cijenu. Njezina garderoba je izuzetno elegantna, a dominiraju komadi od skupocjenog kašmira u boji devine dlake i vječnoj crnoj boji. Sestre Clare i Nina Hallworth, Anistonine dugogodišnje stilistice, također su bile dio serije. 'Radili smo na kreiranju garderobe za Alex koja ne sadrži modne komade za jednokratnu upotrebu,' rekle su za The Telegraph jednom prilikom te su dodale: 'Alex je vjerna određenim brendovima koji joj omogućuju da kreira prepoznatljivu svojevrsnu uniformu, ali i značajno pojednostavi njezin poprilično užurban život.'

Iako si većina teško može priuštiti i u potpunosti kopirati njezin izgled, Alexin moćni luksuz s Manhattana jasno odražava rastuću težnju među ženama na visokim položajima i sa zavidnim karijerama da pronađu malo drugačiji način odijevanja. No moda je također vrlo koristan alat koji serijama pomaže da se istaknu u sve preplavljenijem sektoru streaming platformi i TV kanala. Stil odijevanja glumaca serije nerijetko postaje tema žustrih rasprava na društvenim mrežama, privlačeći nove gledatelje koji inače možda uopće ne bi bili zainteresirani. Kako izgledati superbogato? Pogledajte seriju 'Nasljeđe' No možda jedan od najboljih primjera power dressinga ili kako izgledati jako, jako bogato prikazuje HBO-ova serija 'Nasljeđe' u kojoj Logan Roy i njegovo četvero djece vode jedan od najvećih medijskih konglomerata na svijetu, a sama radnja prikazuje bespoštednu borbu nasljednika medijskog magnata za posao, ali naklonost. Modna odora ekstremno bogate obitelji Roy u seriji, koja je postigla popriličan uspjeh, ne uključuje prsluke s uzorkom riblje kosti od s potpisom J.Crewa ili Patagonia majice s poluzatvaračem kakve se mogu vidjeti na bankarima diljem Manhattana. Obitelj Roy je prebogata za to.

Za razliku od žestokih napada i briljantno bezosjećajnih uvreda kojim časte jedni druge, izbor odjeće likova u seriji, iako suptilan izuzetno je skup. Kad nasljednica PGM-a Naomi Pierce (Annabelle Dexter-Jones) nosi plisirani bijeli dvodijelni komplet koji podsjeća na pidžamu, to je Proenza Schouler i košta oko 2000 dolara. Ona smeđa majica koju Kendall Roy (Jeremy Strong) često nosi nije bilo koja majica, već model Maisona Margiele koji se prodaje po cijeni od 340 dolara. Posebnu pažnju privlači Shiv, čije modne kombinacije se mijenjaju iz sezonu u sezonu te prate njezino probijanje u poslovnom svijetu. Mnogi se slažu – dolčevite i hlače visokog struka nikada nisu izgledale tako nemilosrdno, a upravo je zbog toga djelovala moćno i što je još važnije, neopterećeno super bogato.

Likovi u seriji nose modne komade iz Club Monaco, Toma Forda, Max Mare, Cartiera i drugih. A ključno je da brendirane krpice vrtoglavih cijena mogu identificirati samo iskusni i jako dobri poznavatelji mode. Obzirom da je veliki broj tih serija nastao usred pandemije, neki smatraju kako nove televizijske junakinje predstavljaju svojevrsni romantizirani pogled na poslovnu odjeću.

Danas se traži diskretan luksuz Također je velika vjerojatnost da nas trenutno najgledanije žene na TV-u snažno inspiriraju da se prepustimo postpandemijskom sjaju i užicima. Dok se ponovno uključujemo u život i izlazimo iz udobnosti doma, više no ikada su nam potrebni odrasli i glamurozni odjevni komadi koji će nas pratiti u stopu. Trgovcima nije trebalo dugo da prepoznaju taj novi modni smjer i da odgovore na zahtjeve kupaca, a platforme kao što je Matchesfashion bilježe poprilično zanimanje za izgledom koji se opisuje kao 'diskretan luksuz'. 'Kupci traže pletene komade, jakne i kapute, traperice i moderne komade kojima dominira opuštena estetika u luksuznoj izradi', kaže Liane Wiggins, voditeljica ženske odjeće u Matchesfashion. Brendove kao što su Charvet, Totême, Raey i Gabriela Hearst ističe kao najtraženije među kupcima istančanog ukusa koji su spremni dublje posegnuti u džep.