Haljina iz snova: Djevojka Lea DiCaprija ukrala show na premijeri njegovog novog filma

Vittoria Ceretti došla je kao najveća podrška svom slavnom dečku koji u ovom filmu proslavljenog Paula Thomasa Andersona ima glavnu ulogu.

Usprkos brojnim zvijezdama poput Benicija del Tora, Seana Penna, Billyja Zanea, Teyane Taylor, Regine Hall ili Gwendoline Christie (Igra prijestolja, Wednesday) , sve je poglede ukrala prelijepa manekenka s impresivnom biografijom i brojnim suradnjama s vrhunskim modnim kućama poput Versacea i Dolce & Gabbane.

Baš poput Mile Kunis koja je nedavno oduševila u bijeloj haljini na filmskom festivalu u Torontu, i Vittoria se odlučila za bijelu opciju.

Stilisti se slažu kako su bijele haljine jednako dobra alternativa vječnim crnim haljinama. Simboliziraju svježinu, eleganciju i čistoću, a svestranost bijelih haljina omogućuje prilagodbu različitim stilovima i prilikama. Bilo da se radi o ležernim dnevnim kombinacijama, poslovnim sastancima ili svečanim izlascima, bijela haljina uvijek donosi dozu sofisticiranosti i nenametljive ljepote.

Chic haljina

Zanosna brineta koja se može pohvaliti i sjajnim modnim stilom, za ovu je prigodu zasjala u nevjerojatnoj bijeloj minimalističkoj haljini profinjenog stila i čistih linija sa zanimljivim detaljem - odvažnim otvorima sa strane koji su otkrili zanimljive tetovaže mlade ljepotice.

Lijepa Vittoria glamuroznu haljinu koja je istaknula njezinu vitku figuru, a stajling bez greške nadogradila je pomno osmišljenim detaljima: srebrnim nakitom i elegantnom kožnom torbicom.

Atraktivna djevojka Lea DiCaprija modnu je kombinaciju podignula elegantnom punđu dok je make up bio nenametljiv istaknuvši njezinu prirodnu ljepotu.

Inače, ova filmska premijera ima posebnu važnost jer označava veliki povratak Paula Thomasa Andersona nakon hvaljenog filma 'Licorice Pizza', ali i njegovu prvu suradnju s DiCaprijem.