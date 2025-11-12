Evo kako znanost objašnjava zašto je netko privlačan

Svake godine zaljubljenici u pop kulturu analiziraju (ili osporavaju) izbor Peoplea za najseksi muškarca na svijetu, a ove godine tu je titulu ponio Britanac Jonathan Bailey . Mnoge popularne slavne osobe također su je nosile, uključujući Harryja Hamlina (1987.), Brada Pitta (1995. i 2000.), Judea Lawa (2004.), Idrisa Elbu (2018.), Michaela B. Jordana (2020.) i Chrisa Evansa (2022.).​

U intervjuu iz 2012. godine o procesu odabira, urednica Julie Jordan rekla je za USA Today da Peopleov tim prati što javnost osjeća o potencijalnim opcijama cijele godine, a također pita slavne osobe za njihovo mišljenje o tome.​

Pa što čini taj 'osjećaj' da je netko seksi? Prema stručnjacima, postoji nekoliko faktora – i nisu to samo fizički atributi. Zapravo, on se temelji na međuigri elemenata koji se odnose i na prirodu i na odgoj, čineći 'seksi' vrlo promjenjivim pridjevom.​

'Privlačnost je u oku promatrača', rekla je Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za The HuffPost. 'Neke ljude privlače fizički atributi lica, a glas se može smatrati seksi ovisno o visini, tonu i intonaciji. Netko može pronaći način na koji druga osoba miriše ili njihov miris kao seksi. Dodatno, topao, otvoren, samouvjeren govor tijela može biti privlačan.'​

Biologija igra veliku ulogu

'Postoje mnoge teorije u smislu faktora koji mogu povećati razinu privlačnosti te su okružene kulturnim aspektima, poput generacijskih trendova i etničkih razlika u preferencijama, evolucijskih faktora poput 'zaobljenosti' kod žena, koji ukazuju na plodnost, i faktora blizine koji pokazuju da smo privučeni onome što najčešće vidimo i čemu smo izloženi oko nas', objasnila je Kelsey Latimer, psihologinja sa sjedištem na Floridi. 'To sugerira da privlačnost ima i biološke i naučene faktore.'​

Kada govorimo o privlačnosti, važno je razlikovati tradicionalno definiranu 'lijepu pojavnost' i to da je netko 'seksi'. Prema Merriam-Websteru, potonji izraz odnosi se na nekoga tko je 'seksualno sugestivan ili pobuđujući i zanimljiv'. Seksi, čini se, izaziva tjelesnu reakciju u oku promatrača.​

Netko može biti lijep, naprimjer, a da ne izaziva nužno fizički odgovor kod prosječne osobe. Kada se, s druge strane, referiramo na nekoga kao seksi, obično mislimo da nas tjera da fizički zatreperimo, jednostavno rečeno.​

'Postoje evolucijske teorije koje nam pomažu razumjeti da je fizička privlačnost važna jer nas tjera da se razmnožavamo, što održava vrstu živom', rekla je Latimer. 'Postoje određene fizičke karakteristike muškaraca i žena za koje se smatra da su visoko povezane s plodnošću te mogu biti pokrenute na urođenoj razini'.​

Miris, fizička sličnost i simetrija lica također pokreću naš mozak da osjeti razinu privlačnosti prema nekome. Međutim, napominju stručnjaci, pokušaj korištenja pristupa 'jedne veličine za sve' pri analizi teme nije ispravan, piše The HuffPost.​

'Realnost je da ako bi nešto bilo 'urođeno' privlačno ili neprivlačno, tada se trendovi nikada ne bi mijenjali s vremenom i 'prirodna selekcija' bi nas svela na to da svi izgledamo isto', rekla je Latimer. 'Postoji mnogo varijacija o tome što je privlačno.​'