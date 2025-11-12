Evo kako znanost objašnjava zašto je netko privlačan

Nedavno je časopis People britanskog glumca Jonathana Baileyja proglasio najseksi muškarcem, a stručnjaci su sad objasnili koji su to faktori koji nekoga čine privlačnim
Svake godine zaljubljenici u pop kulturu analiziraju (ili osporavaju) izbor Peoplea za najseksi muškarca na svijetu, a ove godine tu je titulu ponio Britanac Jonathan Bailey. Mnoge popularne slavne osobe također su je nosile, uključujući Harryja Hamlina (1987.), Brada Pitta (1995. i 2000.), Judea Lawa (2004.), Idrisa Elbu (2018.), Michaela B. Jordana (2020.) i Chrisa Evansa (2022.).
U intervjuu iz 2012. godine o procesu odabira, urednica Julie Jordan rekla je za USA Today da Peopleov tim prati što javnost osjeća o potencijalnim opcijama cijele godine, a također pita slavne osobe za njihovo mišljenje o tome.
Pa što čini taj 'osjećaj' da je netko seksi? Prema stručnjacima, postoji nekoliko faktora – i nisu to samo fizički atributi. Zapravo, on se temelji na međuigri elemenata koji se odnose i na prirodu i na odgoj, čineći 'seksi' vrlo promjenjivim pridjevom.
'Privlačnost je u oku promatrača', rekla je Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za The HuffPost. 'Neke ljude privlače fizički atributi lica, a glas se može smatrati seksi ovisno o visini, tonu i intonaciji. Netko može pronaći način na koji druga osoba miriše ili njihov miris kao seksi. Dodatno, topao, otvoren, samouvjeren govor tijela može biti privlačan.'
Biologija igra veliku ulogu
'Postoje mnoge teorije u smislu faktora koji mogu povećati razinu privlačnosti te su okružene kulturnim aspektima, poput generacijskih trendova i etničkih razlika u preferencijama, evolucijskih faktora poput 'zaobljenosti' kod žena, koji ukazuju na plodnost, i faktora blizine koji pokazuju da smo privučeni onome što najčešće vidimo i čemu smo izloženi oko nas', objasnila je Kelsey Latimer, psihologinja sa sjedištem na Floridi. 'To sugerira da privlačnost ima i biološke i naučene faktore.'
Kada govorimo o privlačnosti, važno je razlikovati tradicionalno definiranu 'lijepu pojavnost' i to da je netko 'seksi'. Prema Merriam-Websteru, potonji izraz odnosi se na nekoga tko je 'seksualno sugestivan ili pobuđujući i zanimljiv'. Seksi, čini se, izaziva tjelesnu reakciju u oku promatrača.
Netko može biti lijep, naprimjer, a da ne izaziva nužno fizički odgovor kod prosječne osobe. Kada se, s druge strane, referiramo na nekoga kao seksi, obično mislimo da nas tjera da fizički zatreperimo, jednostavno rečeno.
'Postoje evolucijske teorije koje nam pomažu razumjeti da je fizička privlačnost važna jer nas tjera da se razmnožavamo, što održava vrstu živom', rekla je Latimer. 'Postoje određene fizičke karakteristike muškaraca i žena za koje se smatra da su visoko povezane s plodnošću te mogu biti pokrenute na urođenoj razini'.
Miris, fizička sličnost i simetrija lica također pokreću naš mozak da osjeti razinu privlačnosti prema nekome. Međutim, napominju stručnjaci, pokušaj korištenja pristupa 'jedne veličine za sve' pri analizi teme nije ispravan, piše The HuffPost.
'Realnost je da ako bi nešto bilo 'urođeno' privlačno ili neprivlačno, tada se trendovi nikada ne bi mijenjali s vremenom i 'prirodna selekcija' bi nas svela na to da svi izgledamo isto', rekla je Latimer. 'Postoji mnogo varijacija o tome što je privlačno.'
Osobnost je također ogroman faktor
Stručnjaci su odlučni u vezi ovoga: karakter osobe i način na koji se ona ili on prezentira svijetu utječe na to kako drugi ljudi percipiraju njihovu potencijalnu privlačnost.
'Razmislite o ovome: jeste li ikada sreli nekoga za koga ste smatrali da je prosječnog fizičkog izgleda, a onda, nakon što ste ih upoznali, odjednom ste shvatili da imaju sjajan osmijeh ili prekrasne oči?' rekla je Latimer. 'To nije slučajnost. Osobnost apsolutno može promijeniti početni osjećaj privlačnosti u pozitivnom ili negativnom smjeru.'
Iako tim zadužen za proglašavanje najseksi muškarca na svijetu za People svake godine možda ne zna sve karakteristike i osobnost kandidata, možda je mišljenje kolega slavnih osoba također način da se uzme u obzir bihevioralni aspekt privlačnosti.
Cobb ide korak dalje: ne samo da priznaje da osobine ličnosti mogu utjecati na seksualnu privlačnost, već i to da određeni atributi čine razliku.
'Samopouzdanje u načinu na koji netko govori i djeluje može biti privlačno', napomenula je. 'Karizma može zaokupiti nečiju pažnju jer odražava šarm, magnetizam i socijalnu inteligenciju. Podcijenjena karakteristika privlačnosti je ljubaznost, koja odražava suosjećanje, empatiju i osjetljivost, gdje se druga osoba osjeća zbrinuto i voljeno, što pomaže jačanju emocionalne veze.'
Studija iz 2017. godine, provedena na Sveučilištu Simon Fraser u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, potvrđuje ovu teoriju. Istraživači su analizirali događaj brzih sastanaka i primijetili su da su sudionici koji su smatrani duhovitima također ocijenjeni kao privlačniji nego što su bili ocijenjeni na početku spoja.
Naše okruženje također igra ulogu
'Trendovi jako variraju ovisno o vremenu, generaciji, kulturi, lokaciji i dobi', rekla je Latimer, dodajući da ono što čini muškarce seksi u očima drugih nije nužno ista stvar koja daje seksualnu privlačnost ženi.
Slično tome, kulturne i geografske razlike obično rađaju raznolik skup standarda kada je riječ o privlačnosti. Naprimjer, preferencije u SAD-u općenito su različite u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Nizozemskoj, rekla je Cobb.
Ono što je važno napomenuti je da razlike u okruženju jasno utječu na ono što opća populacija može smatrati povoljnim skupom osobina, čineći privlačnost prilično subjektivnom karakteristikom koja je u stalnoj promjeni.
'Ono što je seksi u Americi danas možda je ono što se vidi kao seksi u Aziji sutra i obrnuto', rekla je Cobb.
Dakle, kakav je zaključak? Ne postoji jedan definitivni pokazatelj privlačnosti; ono što jednoj osobi daje osjećaj da je netko seksi može biti neprivlačno drugoj.