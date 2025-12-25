Mnoge muči ovaj neugodan problem, a evo kako ga uspješno riješiti

Područje oko očiju iznimno je osjetljivo pa stoga treba biti vrlo oprezan prilikom svakodnevne beauty rutine

Osim podočnjaka ili sitnih borica oko očiju, mnoge se pripadnice ljepšeg spola moraju boriti i s još jednom nimalo laskavom pojavom - natečenosti koja se često javlja ujutro nakon spavanja.

Beauty stručnjaci su složni kad se radi o njezi ovog područja koje zahtijeva posebnu njegu budući da je koža oko očiju vrlo tanka i nježna. To znači koristiti prave proizvode i izbjegavati trljanje, grubo povlačenje ili zatezanje ovog osjetljivog područja gdje je nažalost teško skriti tragove starenja.

Dr. Kathleen S. Viscusi, ugledna američka dermatologinja upozorava kako je tretiranje natečenih očiju nešto kompliciraniji proces nego što bi se na prvi pogled reklo. Ipak, ne brinite, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste smanjili natečenost područja oko očiju, a prije svega svakako pomaže i znati što je uzrok ove vrlo česte pojave. Što zapravo uzrokuje natečenost Dr. Viscusi objašnjava da natečene oči, odnosno nakupljanje viška tekućine u periorbitalnom području mogu biti uzrokovani svakodnevnim promjenama u našem načinu života. Neki čimbenici mogu biti sezonske alergije, dijeta s visokim udjelom natrija, prekomjerna konzumacija alkohola, plač i nedostatak sna. Važno je napomenuti da postoji i razlika između natečenih očiju i podočnjaka, koji se razvijaju kako starimo. Stupanj do kojeg ćete razviti podočnjake može ovisiti o vašoj genetici, ali može biti i znak temeljnih genetskih ili zdravstvenih stanja poput bolesti štitnjače ili upalnih procesa.

