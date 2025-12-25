Mnoge muči ovaj neugodan problem, a evo kako ga uspješno riješiti

Područje oko očiju iznimno je osjetljivo pa stoga treba biti vrlo oprezan prilikom svakodnevne beauty rutine
Osim podočnjaka ili sitnih borica oko očiju, mnoge se pripadnice ljepšeg spola moraju boriti i s još jednom nimalo laskavom pojavom - natečenosti koja se često javlja ujutro nakon spavanja.
Beauty stručnjaci su složni kad se radi o njezi ovog područja koje zahtijeva posebnu njegu budući da je koža oko očiju vrlo tanka i nježna.
To znači koristiti prave proizvode i izbjegavati trljanje, grubo povlačenje ili zatezanje ovog osjetljivog područja gdje je nažalost teško skriti tragove starenja.
Dr. Kathleen S. Viscusi, ugledna američka dermatologinja upozorava kako je tretiranje natečenih očiju nešto kompliciraniji proces nego što bi se na prvi pogled reklo.
Ipak, ne brinite, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti kako biste smanjili natečenost područja oko očiju, a prije svega svakako pomaže i znati što je uzrok ove vrlo česte pojave.
Što zapravo uzrokuje natečenost
Dr. Viscusi objašnjava da natečene oči, odnosno nakupljanje viška tekućine u periorbitalnom području mogu biti uzrokovani svakodnevnim promjenama u našem načinu života. Neki čimbenici mogu biti sezonske alergije, dijeta s visokim udjelom natrija, prekomjerna konzumacija alkohola, plač i nedostatak sna. Važno je napomenuti da postoji i razlika između natečenih očiju i podočnjaka, koji se razvijaju kako starimo. Stupanj do kojeg ćete razviti podočnjake može ovisiti o vašoj genetici, ali može biti i znak temeljnih genetskih ili zdravstvenih stanja poput bolesti štitnjače ili upalnih procesa.
'Kod većine podočnjaci su posljedica neizbježnog procesa starenja i promjena u osnovnoj anatomiji koje su povezane s gravitacijom: slabljenje strukturne potpore koju pružaju naši mišići, kosti i ligamenti uzrokuje izbočenje anatomskih 'masnih jastučića' pod našim očima. Ove promjene u kombinaciji s oštećenjem od sunca i gubitkom kolagena povezanim sa starosti, hidratacijom i čvrstoćom kože oko očiju dovode do razvoja podočnjaka i finih linija i bora na ovom području', objasnila je dr. Viscusi dodajući kakonačin na koji će se tretirati natečenost može ovisiti o uzroku.
Ipak, dodaje i kako je nešto što svatko može učiniti je pridržati se zdravog načina života i biti discipliniran u svakodnevnom korištenju krema, seruma ili maski za njegu područja oko očiju.
Kako se možemo riješiti natečenosti:
Promijenite navike
Osim naše anatomije, na sve nas u određenoj mjeri utječe privremena natečenost zbog naše stresne svakodnevice. 'Zdrave navike, poput prehrane s malo soli, izbjegavanje pretjerivanja s alkoholom, pijenje puno vode, kao i dobar san, ključne su za smanjenje natečenosti, rekla je dr. Viscusi.
Spavajte na jastuku
Da, zvuči pomalo čudno no skupljanje tekućine oko očiju i pojava jutarnje natečenosti može se spriječiti ako spavate podignute glave, odnosno na jastuku. 'Spavanje s podignutom glavom na dodatnom jastuku ili čak dva manja akođer može smanjiti pojavu natečenosti, jer je ona često najizraženija ujutro', kaže Viscusi.
Hladni oblozi
Stari trikovi doista djeluju protiv jutarnje natačenosti! Hladni oblozi, poput rashlađenih žlica na kapcima ili ohlađenih krastavaca, mogu suziti krvne žile i smanjiti upalu, što pomaže u suzbijanju natečenosti.
Ujutro nanesite kremu ili serum
Ako ste primijetili da vam krema ili serum za područje oko očiju pomažu kod natečenosti, dr. Viscusi preporučuje nanošenje proizvoda ujutro, a ne navečer. Kada kupujete proizvode, ona predlaže da pripazite na sastojke poput kofeina, zelenog čaja, peptida i drugih antioksidansa.