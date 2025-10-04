Dnevni horoskop za 4. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

ASTRO PROGNOZA

Ovnovima pprioriteti na poslu postaju jasniji kad se zadaci poslože po rokovima i važnosti, a Rakovima vrijedi zatvoriti jedno poglavlje iz prošlosti kako bi se emocionalni prostor oslobodio za zreliju povezanost.

Lavovima je u ljubavi najprivlačnija smirena inicijativa s dozom šarma i konkretnim prijedlogom susreta. Privatno je Jarcima najvrijednija dosljednost: mali, ali siguran korak koji pokazuje da se računa na njih i kad je tempo gust. Vodenjacima rješenje stiže kad se izađe iz rutine i ponudi inovativan pristup, a kratka demonstracija ideje ubrzava odluku drugoj strani...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

