Dnevni horoskop za 4. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Jarac

Napredak dolazi kroz dokazive rezultate i sažetu prezentaciju, uz dogovor o resursima i terminu koji se može ispoštovati. Privatno je najvrijednija dosljednost: mali, ali siguran korak koji pokazuje da se računa na vas i kad je tempo gust. Revidiranje dugoročnog plana čini odnos i karijeru otpornijima na stres.

