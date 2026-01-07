Bolje od kape i šala: Obožavaju ga Skandinavke, a ovaj topli dodatak sada je apsolutni hit sezone

Mali skandinavski kvadratni šal-marama ponovno se potvrđuje kao ultimativni modni dodatak sezone. Već prošle zime bio je zvijezda zimskih silueta, a takozvani Sophie šal nastavlja osvajati modne ovisnice i učvršćuje svoj status kao ključni komad za chic slojevito odijevanje

Dok se zima polako smješta, vrijeme je da inspiraciju potražimo u skandinavskom ormaru – onom pravom carstvu modnih slojeva gdje toplina i stil idu ruku pod ruku.

Ove sezone ne treba tragati za novim trendom: dodatak mekan koliko i poželjan, već prošle zime must-have komad, i dalje oduševljava modne ovisnike. Njegovo ime? Sophie šal. Ovaj lagani trokutasti šal, pleten ili kukičan od meke vune, već je osvojio ormare modnih djevojaka i slavnih diljem svijeta. Ove zime ostaje nezaobilazan saveznik protiv hladnoće – još poželjniji i svestraniji nego prije.

Kako nositi hit šal ove zime? Šal Sophie odavno je prešao skandinavske granice i ne pokazuje namjeru nestati s modne scene. Naprotiv, fashionistice ga ove sezone nose na bezbroj načina. Prvi, najklasičniji način: vezan oko vrata poput elegantne marame, ali puno topliji od standardnog šala. Savršeno naglašava gornji dio tijela i dodaje dašak profinjenosti svakom looku, bilo da se nosi uz baloner ili kaput ravnog kroja.

Druga varijanta, već viđena prošle zime, sada dolazi do punog izražaja: nošenje oko glave, u stilu Brigitte Bardot, s dozom francuskog chica koji obično povezujemo sa svilenim maramama. U vunenoj verziji, ovaj šal elegantno zamjenjuje balaklavu ili bundastu kapu, postajući praktičan i sofisticiran 2-u-1 modni dodatak.

Trend nisu propustile ni Kendall Jenner ni Dakota Johnson, obje viđene s ovim šalom u nijansama smeđe – Kendall uz sivi, a Dakota uz kaki kaput od vune.

Treći način nošenja inspiriran je trendom koji se pojavio u proljetno-ljetnoj sezoni: šal kao remen. Iako se obično nosi svilenom maramom zavezanom oko struka preko traperica ili suknje, ovoga puta reinterpretiran je u vunenom izdanju, stvarajući dodatni volumen, karakter i dozu modnog samopouzdanja u zimskom outfitu.