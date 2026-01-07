Bolje od kape i šala: Obožavaju ga Skandinavke, a ovaj topli dodatak sada je apsolutni hit sezone

Mali skandinavski kvadratni šal-marama ponovno se potvrđuje kao ultimativni modni dodatak sezone. Već prošle zime bio je zvijezda zimskih silueta, a takozvani Sophie šal nastavlja osvajati modne ovisnice i učvršćuje svoj status kao ključni komad za chic slojevito odijevanje
Dok se zima polako smješta, vrijeme je da inspiraciju potražimo u skandinavskom ormaru – onom pravom carstvu modnih slojeva gdje toplina i stil idu ruku pod ruku.
Ove sezone ne treba tragati za novim trendom: dodatak mekan koliko i poželjan, već prošle zime must-have komad, i dalje oduševljava modne ovisnike. Njegovo ime? Sophie šal. Ovaj lagani trokutasti šal, pleten ili kukičan od meke vune, već je osvojio ormare modnih djevojaka i slavnih diljem svijeta. Ove zime ostaje nezaobilazan saveznik protiv hladnoće – još poželjniji i svestraniji nego prije.
Kako nositi hit šal ove zime?
Šal Sophie odavno je prešao skandinavske granice i ne pokazuje namjeru nestati s modne scene. Naprotiv, fashionistice ga ove sezone nose na bezbroj načina. Prvi, najklasičniji način: vezan oko vrata poput elegantne marame, ali puno topliji od standardnog šala. Savršeno naglašava gornji dio tijela i dodaje dašak profinjenosti svakom looku, bilo da se nosi uz baloner ili kaput ravnog kroja.
Druga varijanta, već viđena prošle zime, sada dolazi do punog izražaja: nošenje oko glave, u stilu Brigitte Bardot, s dozom francuskog chica koji obično povezujemo sa svilenim maramama. U vunenoj verziji, ovaj šal elegantno zamjenjuje balaklavu ili bundastu kapu, postajući praktičan i sofisticiran 2-u-1 modni dodatak.
Trend nisu propustile ni Kendall Jenner ni Dakota Johnson, obje viđene s ovim šalom u nijansama smeđe – Kendall uz sivi, a Dakota uz kaki kaput od vune.
Treći način nošenja inspiriran je trendom koji se pojavio u proljetno-ljetnoj sezoni: šal kao remen. Iako se obično nosi svilenom maramom zavezanom oko struka preko traperica ili suknje, ovoga puta reinterpretiran je u vunenom izdanju, stvarajući dodatni volumen, karakter i dozu modnog samopouzdanja u zimskom outfitu.
Kad savladate načine nošenja, vrijeme je za odabir boje. Slavne dame često posežu za smeđim tonovima koji simboliziraju bezvremensku eleganciju. No, prema Pantoneu, 'Cloud Dancer', svijetla nijansa bijele, siguran je izbor.
Ipak, za modne insajdere sve se vrti oko boje. U zimskim mjesecima, kada dominiraju neutralne nijanse, ovaj šal postaje idealan dodatak koji unosi život u svaku kombinaciju.