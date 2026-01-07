toplo i praktično

Bolje od kape i šala: Obožavaju ga Skandinavke, a ovaj topli dodatak sada je apsolutni hit sezone

I. B.

07.01.2026 u 15:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Mali skandinavski kvadratni šal-marama ponovno se potvrđuje kao ultimativni modni dodatak sezone. Već prošle zime bio je zvijezda zimskih silueta, a takozvani Sophie šal nastavlja osvajati modne ovisnice i učvršćuje svoj status kao ključni komad za chic slojevito odijevanje

Dok se zima polako smješta, vrijeme je da inspiraciju potražimo u skandinavskom ormaru – onom pravom carstvu modnih slojeva gdje toplina i stil idu ruku pod ruku.

vezane vijesti

Ove sezone ne treba tragati za novim trendom: dodatak mekan koliko i poželjan, već prošle zime must-have komad, i dalje oduševljava modne ovisnike. Njegovo ime? Sophie šal. Ovaj lagani trokutasti šal, pleten ili kukičan od meke vune, već je osvojio ormare modnih djevojaka i slavnih diljem svijeta. Ove zime ostaje nezaobilazan saveznik protiv hladnoće – još poželjniji i svestraniji nego prije.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako nositi hit šal ove zime?

Šal Sophie odavno je prešao skandinavske granice i ne pokazuje namjeru nestati s modne scene. Naprotiv, fashionistice ga ove sezone nose na bezbroj načina. Prvi, najklasičniji način: vezan oko vrata poput elegantne marame, ali puno topliji od standardnog šala. Savršeno naglašava gornji dio tijela i dodaje dašak profinjenosti svakom looku, bilo da se nosi uz baloner ili kaput ravnog kroja.

Druga varijanta, već viđena prošle zime, sada dolazi do punog izražaja: nošenje oko glave, u stilu Brigitte Bardot, s dozom francuskog chica koji obično povezujemo sa svilenim maramama. U vunenoj verziji, ovaj šal elegantno zamjenjuje balaklavu ili bundastu kapu, postajući praktičan i sofisticiran 2-u-1 modni dodatak.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trend nisu propustile ni Kendall Jenner ni Dakota Johnson, obje viđene s ovim šalom u nijansama smeđe – Kendall uz sivi, a Dakota uz kaki kaput od vune.

Dakota Johnson
Dakota Johnson Izvor: Profimedia / Autor: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Treći način nošenja inspiriran je trendom koji se pojavio u proljetno-ljetnoj sezoni: šal kao remen. Iako se obično nosi svilenom maramom zavezanom oko struka preko traperica ili suknje, ovoga puta reinterpretiran je u vunenom izdanju, stvarajući dodatni volumen, karakter i dozu modnog samopouzdanja u zimskom outfitu.

Kad savladate načine nošenja, vrijeme je za odabir boje. Slavne dame često posežu za smeđim tonovima koji simboliziraju bezvremensku eleganciju. No, prema Pantoneu, 'Cloud Dancer', svijetla nijansa bijele, siguran je izbor.

Ipak, za modne insajdere sve se vrti oko boje. U zimskim mjesecima, kada dominiraju neutralne nijanse, ovaj šal postaje idealan dodatak koji unosi život u svaku kombinaciju.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TOPLE I NEPROPUSNE

TOPLE I NEPROPUSNE

Ove čizme su najbolji saveznik u snježnim danima, a nosit ćete ih godinama
toplo i praktično

toplo i praktično

Bolje od kape i šala: Obožavaju ga Skandinavke, a ovaj topli dodatak sada je apsolutni hit sezone
TAKO CHIC

TAKO CHIC

H&M je kralj boho haljina, a ovaj novi model na policama osvaja pozornost

najpopularnije

Još vijesti