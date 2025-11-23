Dnevni horoskop za 23. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Blizanci su u ljubavi danas znatno otvoreniji nego inače, ali uz retrogradni Merkur mogli bi poslati krivu poruku ili prebrzo obećati nešto što ne mogu ispuniti. Ljubavni odnosi danas dobivaju mekšu, nježniju energiju zahvaljujući Mjesecu u Ribama, no sklonost Djevica k analiziranju može stvoriti nepotrebnu napetost.
-
Ovan
Mjesec u Ribama pojačava vašu intuiciju, što vam danas pomaže u ljubavi — mogli biste iznenađujuće jasno osjetiti što partner želi ili što simpatija skriva iza riječi. Na poslu retrogradni Merkur usporava planove i traži dvostruku provjeru svega, ali upravo to vas vodi do boljeg rješenja nego što ste prvo zamislili. Dan nosi zanimljiv trenutak spoznaje — jedna mala sitnica otvara vam potpuno novo shvaćanje odnosa ili poslovne situacije.
-
Bik
U ljubavi vam se vraća osjećaj sigurnosti, a razgovor koji vodite s partnerom ili osobom koja vam se sviđa mogao bi donijeti jasnost tamo gdje je dugo vladao kaos. Karijerno vam retrogradni Jupiter naglašava potrebu da se vratite na nedovršen projekt i dovršite ga na kvalitetniji način. Danas se pojavljuje posebna prilika da pokažete svoju kreativnost — nešto što činíte sasvim usput ostavlja impresivan dojam na druge.
-
Blizanci
U ljubavi ste danas znatno otvoreniji nego inače, ali uz retrogradni Merkur pazite da ne pošaljete krivu poruku ili prebrzo obećate nešto što ne možete ispuniti. Poslovno vas očekuju neočekivane informacije koje mijenjaju plan dana, no Mjesec u Ribama pomaže vam povezati detalje u širu sliku. Zanimljiv susret ili poruka iz prošlosti podsjetit će vas da neke priče još nisu završene.
-
Rak
Emocionalno ste danas snažni, a Mjesec u Ribama donosi vam toplinu, intuiciju i duboko razumijevanje voljene osobe. U karijeri se ponovno javlja tema odgovornosti — retrogradni Jupiter u vašem znaku traži da reorganizirate planove i vratite se na ono što ste prije preskočili. Nešto neuobičajeno privlači vašu pažnju tijekom dana, možda simbol ili rečenica koja vam nenadano daje jasnu poruku.
-
Lav
U ljubavi se pojavljuje potreba za iskrenošću i otvorenošću — danas je pravi trenutak da partneru kažete ono što već dugo držite u sebi. Poslovno se osjećate snažno i motivirano, ali retrogradni Merkur upozorava da ne donosite brze odluke, bez obzira na to koliko vam se čine logičnima. Dan donosi zanimljivo razotkrivanje — netko pokazuje pravo lice, i to vam daje neočekivanu prednost.
-
Djevica
Ljubavni odnosi danas dobivaju mekšu, nježniju energiju zahvaljujući Mjesecu u Ribama, no vaša sklonost analiziranju može stvoriti nepotrebnu napetost. U poslu se vraćate na detalje koje ste prije previdjeli — ispravkom sitnih pogrešaka postižete velik napredak. Zanimljiva situacija s kolegom ili prijateljem otkriva vam da ste mnogo utjecajniji nego što mislite.
-
Vaga
U ljubavi vas prati lijep osjećaj skladnosti, a danas posebno dobro intuitivno razumijete druge. Na poslu vam retrogradni Merkur otvara prostor za povratak starim idejama koje sada imaju veći potencijal nego prije. U danu se pojavljuje kreativni poticaj — nešto vidite, pročitate ili čujete i to vas potakne da započnete nešto novo i inspirativno.
-
Škorpion
Ljubav danas dobiva romantičan i dublji ton, a Mjesec u Ribama donosi vam emocionalno olakšanje nakon napetih dana. Poslovno ste fokusirani, no retrogradni Merkur traži da se suzdržite od potpisivanja dokumenata i donošenja važnih odluka. Tijekom dana pojavljuje se zanimljiv znak ili sinkronicitet koji potvrđuje da ste na pravom putu.
-
Strijelac
Retrogradni Merkur u vašem znaku vraća stare emocije i nerazriješena pitanja u ljubavi, pa je danas idealno vrijeme za iskren, otvoren razgovor. Poslovno se vraćate na projekte koje ste započeli, ali na pametniji i organiziraniji način. Zanimljiva prilika stiže spontano — nešto što nije bilo u planu pokazat će se iznenađujuće korisni
-
Jarac
U ljubavi ste stabilni, ali danas osjećate potrebu za više emocionalne povezanosti zahvaljujući Mjesecu u Ribama. Karijera je u fokusu: retrogradni Saturn potiče vas da preuzmete dodatnu odgovornost i dovršite nešto što vam već dugo visi nad glavom. Danas vas očekuje zanimljiva situacija u kojoj vaš pragmatizam oduševljava okolinu.
-
Vodenjak
Ljubavno ste otvoreniji i suosjećajniji nego inače, a partner ili simpatija to primjećuje i cijeni. Poslovno ste u fazi promišljanja — retrogradni Merkur usporava informacije, ali vam daje vremena da donesete pametniju odluku. Dan nosi zanimljivu priliku da se povežete s osobom koja vam kasnije može postati važan saveznik.
-
Ribe
Ljubav dobiva poseban sjaj jer Mjesec boravi u vašem znaku — danas vam srce i intuicija rade savršeno zajedno. U karijeri retrogradni Saturn traži zrelost, disciplinu i suočavanje s onim što ste dugo izbjegavali, ali rezultat je oslobađajući. Dan donosi zanimljiv trenutak inspiracije — ideju, viziju ili čak san koji vam daje smjernice za iduće korake.
