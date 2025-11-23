Dnevni horoskop za 23. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Bik

U ljubavi vam se vraća osjećaj sigurnosti, a razgovor koji vodite s partnerom ili osobom koja vam se sviđa mogao bi donijeti jasnost tamo gdje je dugo vladao kaos. Karijerno vam retrogradni Jupiter naglašava potrebu da se vratite na nedovršen projekt i dovršite ga na kvalitetniji način. Danas se pojavljuje posebna prilika da pokažete svoju kreativnost — nešto što činíte sasvim usput ostavlja impresivan dojam na druge.