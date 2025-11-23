ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 23. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

23.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Dnevni horoskop Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Blizanci su u ljubavi danas znatno otvoreniji nego inače, ali uz retrogradni Merkur mogli bi poslati krivu poruku ili prebrzo obećati nešto što ne mogu ispuniti. Ljubavni odnosi danas dobivaju mekšu, nježniju energiju zahvaljujući Mjesecu u Ribama, no sklonost Djevica k analiziranju može stvoriti nepotrebnu napetost.

Pogledaj detaljni horoskop

Na poslu Vagama retrogradni Merkur otvara prostor za povratak starim idejama koje sada imaju veći potencijal nego prije. Danas Jarce očekuje zanimljiva situacija u kojoj njihov pragmatizam oduševljava okolinu. U karijeri retrogradni Saturn od Riba traži zrelost, disciplinu i suočavanje s onim što su dugo izbjegavali, ali rezultat je oslobađajući...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Laney Crowell i saie

Laney Crowell i saie

Radila je bez plaće, a onda uočila rupu na tržištu i stvorila beauty carstvo od 100 milijuna dolara
'COLOR MELTING'

'COLOR MELTING'

Zaboravite balayage! Nova tehnika bojanja kose je hit, a već je osvojila slavne ljepotice
teška sezona?

teška sezona?

Uzbuna zbog gripe: Mutirana podvarijanta širi se Europom i SAD-om, a stručnjaci su s razlogom zabrinuti

najpopularnije

Još vijesti