Dnevni horoskop za 22. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Dan vam ide niz dlaku kad od jutra skratite listu i odradite jedno po jedno, umjesto da jurite na više strana. U odnosima najviše nosi miran, iskren pristup: recite bitno, a ostalo dokažite djelima. Tijelo i glava zahvalni su na ritmu, vodi i kratkom prozračivanju između zadataka. Ako ostanete dosljedni do kraja dana, rezultat dolazi tiho, ali sigurno.