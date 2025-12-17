Nakon 17. prosinca završava teško razdoblje za ova tri horoskopska znaka

U srijedu, 17. prosinca, mnogi će od nas osjetiti olakšanje, onu tihu emocionalnu lakoću koja se pojavljuje kada shvatimo da je glavna lekcija retrogradnog Kirona konačno utvrđena. Kiron u astrologiji simbolizira naše temeljne traume, one bolne točke koje nosimo kroz život, ali i našu sposobnost da ih pretvorimo u snagu i mudrost.

Upravo zato ovaj trenutak donosi osjećaj oslobođenja, povratka vlastite moći i jasnijeg pogleda prema budućnosti. Nakon razdoblja introspekcije koje je donio retrogradni Kiron, svemir nas sada poziva da dišemo slobodnije.

Posebna lakoća življenja očekuje ova tri horoskopska znaka:

Djevice

Za Djevice ovo razdoblje predstavlja dubok uvid: pritisak s kojim ste se suočavali nije bio znak slabosti, već dokaz vaše nevjerojatne izdržljivosti. Ta spoznaja donosi mir i osjećaj lakšeg disanja. Od 17. prosinca Djevice mogu osjetiti kako se uteg s ramena konačno podiže: niste više zarobljeni u istoj petlji stresa i pretjeranog razmišljanja. Svemir prepoznaje vašu otpornost i otvara vam put zdravom napretku.

Strijelci

Za Strijelce je 17. prosinac dan unutarnjeg oslobođenja. Oslobađate se tereta koji ste si sami nametnuli u potrazi za uspjehom ili ispravnošću. U srijedu dolazi jasnoća: razumijete zašto vas nešto toliko dugo tištilo i zašto ste sada spremni pustiti. Ta nova svijest mijenja sve.

Nakon 17. prosinca vraća vam se optimizam, no ovaj put prizemljen i nadahnut. Svemir podržava vašu obnovu i poziva vas da vjerujete u novi početak.

Ribe

Retrogradni Kiron skreće pozornost Riba prema staroj emocionalnoj rani koja je tiho utjecala na vaše odluke. No sada nastupa promjena: vidite jasan znak da je teško razdoblje iza vas.

Današnji dan vraća osjećaj mira i nježnosti u vaš život. Sve se čini blažim, sigurnijim, toplijim.

Ribe, od 17. prosinca započinjete mekše, suosjećajnije poglavlje - ono u kojem prošla bol više ne upravlja vašim putem, već služi kao temelj novog, svjesnijeg početka.