Dnevni horoskop za 19. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

19.11.2025 u 00:00

Ljubavni odnosi traže da Ovnovi izraze ono što osjećaju bez oklijevanja. Merkur i Uran stvaraju napetu dinamiku koja Bikove tjera da preispitaju gdje je potrebna promjena. Posao donosi Vagama prilike kroz razgovore koji otvaraju vrata novim projektima ili suradnjama koje ranije nisu bile vidljive.

Potreba Strijelaca za povlačenjem i razmišljanjem jača je nego obično, a to nije znak slabosti nego priprema za sljedeću fazu koja uskoro dolazi. Poslovno, intuicija gura Ribe prema prilikama koje možda nisu logične na papiru, ali osjećajno imaju smisla – trebaju slijediti taj unutarnji kompas...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

