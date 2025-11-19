Dnevni horoskop za 19. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Strijelac

Potreba za povlačenjem i razmišljanjem jača je nego obično, a to nije znak slabosti nego priprema za sljedeću fazu koja uskoro dolazi. Poslovno, strategija je važnija od brzine – koristite ovaj period za planiranje umjesto za izvršenje akcija koje mogu biti prerane. U ljubavi partner možda ne razumije vašu potrebu za prostorom, no ako jasno komunicirate da to nije o njemu nego o vama, naći ćete način da to funkcionira.​