Dijete želi sve što imaju drugi? Psihologinja upozorava na najveće greške koje radimo

Živimo u vremenu neviđenog obilja ponude i neprestanih podražaja. U takvom okruženju, odgojiti dijete koje zna reći 'ne treba mi to', zvuči gotovo kao znanstvena fantastika. O tome koliko su djeca zapravo ranjiva na materijalizam, koje su najčešće roditeljske zamke i kako od najranije dobi graditi zdrav odnos prema novcu, razgovarali smo s kliničkom psihologinjom i psihoterapeutkinjom Doroteom Bratušom Juraj

Kad je prošle godine hit postao neobičan privjesak za torbu u obliku čudnog stvorenja s velikim zubima, redovi ispred pojedinih trgovina znali su se protegnuti satima. Labubu je postao je globalni fenomen, a roditelji diljem svijeta našli su se u poznatoj situaciji: dijete traži nešto što svi imaju, rok trajanja interesa nepredvidiv je, a cijena nije mala.

No, Labubu je samo jedan u dugom nizu sličnih pojava. Od legendarnih fidget spinnera do određenih modela tenisica, od skupih igračaka do najnovijih gaming gadgeta – svaki novi must have trend sa sobom donosi istu roditeljsku dilemu: popustiti ili ne? Vrijeme u kojem živimo izrazito je konzumerističko. Reklamne poruke stižu sa svih strana, algoritmi društvenih mreža savršeno su podešeni da bude želju, a platforme poput TikToka i Instagrama svakodnevno serviraju sadržaj u kojem influenceri raspakiravaju pakete i neizravno komuniciraju istu poruku: sreća se može kupiti. Uz to, vršnjački pritisak, koji je oduvijek bio dio odrastanja, danas djeluje ubrzano. Ono što je u ponedjeljak hit, do petka je zaboravljeno, a dijete koje to nema lako se može osjetiti isključenim. Ranjivost djece i iluzija vrijednosti U takvom okruženju, odgojiti dijete koje razumije vrijednost novca, koje zna pričekati i zadovoljstvo ne traži u stvarima, mnogima se čini kao nemoguća misija. Ipak, stručnjaci tvrde da je to ne samo moguće, nego i presudno za emocionalni razvoj djeteta. Dorotea Bratuša Juraj, klinička psihologinja, psihoterapeutkinja i v.d. voditeljice Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb-Istok, objašnjava nam psihološku pozadinu dječje želje za posjedovanjem.

'Djeca su iznimno ranjiva na utjecaj materijalizma zbog razvojnih karakteristika. Kod mlađe djece (do sedme godine) razvojno je uobičajeno da svijet doživljavaju isključivo iz svoje perspektive i nemaju još dovoljno razvijenu kritičnost, što zovemo kognitivnim egocentrizmom, stoga teško razlikuju reklamu od zabavnog sadržaja ili istine. S druge strane, adolescenti razvojno imaju snažnu potrebu za pripadanjem i prihvaćanjem okoline, stoga posjedovanje određenih predmeta ili brendiranih stvari ponekad služi kao simbol pripadanja određenoj skupini', objašnjava psihologinja. Kako ističe, digitalno doba taj proces samo ubrzava. 'Društvene mreže dodatno pojačavaju ovaj proces kroz stalnu izloženost 'idealnim' stilovima života, što kod adolescenata stvara iluziju da njihova vrijednost i prihvaćenost ovisi o posjedovanju određenih stvari', rekla je. Najčešće roditeljske zamke Iz prirodne želje da olakšaju djetetu teške trenutke ili zato što se i sami teško nose s njihovom nelagodom, roditelji često posežu za najbržim rješenjem - kupnjom stvari kako bi ih umirili. 'Dijete s vremenom može učiti da materijalne stvari mogu biti način nošenja s neugodnim emocijama, a pritom izostaju neke druge, unutarnje vještine suočavanja s emocijama koje su važne za emocionalnu zrelost', upozorava naša sugovornica i dodaje da se sličan mehanizam javlja i kada roditelji darovima pokušavaju nadoknaditi nedostatak zajedničkog vremena.

Šest konkretnih savjeta za roditelje Kako bi se izbjegle navedene zamke, psihologinja ističe ključne korake u izgradnji zdravog odnosa prema potrošnji: Otvorena komunikacija: Važno je s djetetom razgovarati o novcu – čemu on služi, kako roditelji dolaze do njega i kako se njime raspolaže. Kupnja kao lekcija: Djeca od treće godine ne razumiju koncept novca, ali promatraju odrasle. Uključite ih u kupnju razgovorom: 'Ovo ćemo sada kupiti, ali na blagajni to moramo platiti.' Uvođenje džeparca: Djeci između šeste i sedme godine može se uvesti kasica ili mali džeparac kako bi počela razmišljati o raspolaganju novcem, čime uče odgovornost i strpljenje. Izdržavanje frustracije: Odgađanje kupnje kod djece izaziva negodovanje i ljutnju, no važno je da roditelji izdrže tu nelagodu i ostanu dosljedni. Osobni primjer: Pričajte s djecom o vlastitim željama koje se trenutno ne mogu ostvariti, objašnjavajući im zašto i roditelji štede za budućnost. Postavljanje granica: Djeci i mladima dajte realne životne mogućnosti, ali i jasna ograničenja, osobito kada su uključeni u sustav društvenih mreža.

'Dijete tada uči doživljavati pažnju i ljubav kao nešto što se kupuje, što u budućnosti može dovesti do osjećaja manje vrijednosti ili nevoljenosti ako skupi darovi izostanu. Također, ako se pokloni često koriste kao glavna motivacija ili nagrada za trud, djetetov se fokus s unutarnjeg zadovoljstva i truda premješta na vanjsku nagradu', kaže Bratuša Juraj. Kako objasniti apstraktni novac? S obzirom na to da danas uglavnom plaćamo karticama, novac je djeci postao nevjerojatno apstraktan pojam, stvarajući dojam da su sredstva neograničena. 'Djeca u dobi od šeste do sedme godine prelaze u fazu konkretnih operacija, što znači da počinju razumijevati logičke odnose i uzročno-posljedične veze. To je vrijeme kada im je korisno objasniti porijeklo novca kroz konkretne primjere, poput: Cijena ove igračke jednaka je novcu koji mama dobije za dva sata rada', savjetuje Bratuša Juraj.

