Bella Hadid ukrala show: Na izradu njene haljine utrošeno je više od 22 tisuće sati!

Na crvenom tepihu u Cannesu ponovno je sve stalo zbog Belle Hadid. Model je privukao pažnju u ručno izrađenoj Schiaparellijevoj haljini inspiriranoj legendarnim izgledom Jane Birkin, ali u znatno odvažnijem izdanju

Treći izlazak Belle Hadid na stepenice Filmskog festivala u Cannesu pokazao je da jedna od najpraćenijih modnih zvijezda današnjice ne odustaje od modnih rizika. Za premijeru filma 'La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer' odabrala je unikatnu haute couture kreaciju modne kuće Schiaparelli, čija je izrada trajala više od 22 tisuće sati.

Bella Hadid nastavila je svoj upečatljiv modni niz na Filmskom festivalu u Cannesu pojavivši se u posebno izrađenoj bijeloj čipkastoj haljini modne kuće Schiaparelli. Kreacija od boje slonovače bila je izrađena tehnikom trompe-l'œil veza, uz duboki dekolte i raskošni kroj sirena-haljine s višeslojnim šlepom.

Bella Hadid Izvor: Profimedia / Autor: JP Pariente / Sipa Press / Profimedia

Poseban kontrast nježnoj čipki dao je crni detalj nalik dragulju u struku, dok je stražnji dio haljine bio dodatno naglašen korzetnim vezanjem od crne čipke. Za dizajn je zaslužan kreativni direktor modne kuće Schiaparelli, Daniel Roseberry, a na izradi je radilo čak 130 obrtnika. Prema dostupnim informacijama, za bogat vez bilo je potrebno čak 22.160 sati rada.

Posveta stilu Jane Birkin Haljina nije bila samo couture spektakl, nego i modna referenca. Inspirirana je kultnim izgledom kakav je sedamdesetih godina nosila Jane Birkin, u originalu kreiranim za modnu kuću Emilio Pucci.

Schiaparellijeva interpretacija zadržala je duh nenametljive elegancije i boemskog glamura, ali uz suvremeni, senzualniji pomak po kojem je Bella Hadid već prepoznatljiva. Stilistica Mimi Cuttrell upotpunila je izdanje minimalističkim nakitom brenda Chopard, čije je zaštitno lice Hadid već godinama. Kosu je stilizirao Jacob Schwartz u zaglađenu punđu, dok je make-up potpisala Nadia Tayeh.