Claudia Schiffer u predivnoj boho haljini proslavila 55. rođendan

Legendarna ljepotica s modnih pisti uživa u Grčkoj, a za proslavu 55. rođendana okrenula se aktualnom boho trendu istaknuvši ga upečatljivom, dugom haljinom s potpisom brenda ME+EM

U subotu, 23. kolovoza, Claudia Schiffer boravila je u predgrađu Londona, na stadionu Gtech Community, domu kluba Brentford FC, gdje je došla podržati svog supruga, redatelja Matthewa Vaughna, koji je nedavno postao investitor tog engleskog nogometnog kluba.

Tijekom pobjede Brentforda 1:0 protiv Aston Ville, Claudia je viđena u crveno-bijelom dresu, što je na prvi pogled sugeriralo da ovoga ljeta prati sportsku estetiku.

No, da nije riječ o njezinom glavnom stilu, potvrdila je ubrzo nakon toga – jer je svoj pravi modni trenutak odlučila doživjeti u Grčkoj. Ondje je, u kreaciji brenda ME+EM, pokazala kako duga haljina i dalje može biti krojena s puno elegancije.

Rođendan ispunjen elegancijom Nije nikakvo iznenađenje: svaki kraj kolovoza rezerviran je za modni spektakl Claudije Schiffer. Već je postalo tradicija da svoju proslavu rođendana uvijek organizira na odmoru u Grčkoj, a svi iščekuju njezine odjevne kombinacije. Tako je bilo i ove godine – na njezin 55. rođendan, 25. kolovoza, slavna manekenka zasjala je u nizu trendi kombinacija. Kratki povratak u Englesku i sportski dres bili su tek mala stanka u tjednu mode i glamura.