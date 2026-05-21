Cijene u Hrvatskoj opet tema: Aperol šest eura, deset metara dalje 11 eura

Korisnik X-a koji se predstavio kao poznavatelj restoranske scene požalio se na cijene u Hrvatskoj, tvrdeći da se iznos računa može drastično razlikovati i na gotovo istoj lokaciji

Cijene u Hrvatskoj ponovno su izazvale burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je korisnik X-a W3nzel.eth, odnosno @thisiswenzel, objavio da ga je tijekom boravka u našoj zemlji najviše iznenadila njihova neujednačenost.

Njegova objava, prema podacima vidljivima na X-u, skupila je više od 559 tisuća pregleda, a u komentarima se brzo razvila rasprava o tome jesu li cijene na hrvatskoj obali realne, turistički napuhane ili jednostavno nepredvidive. Autor je u svojoj objavi naglasio da ima 15 milijuna pregleda na Google Maps recenzijama restorana, čime je želio podvući da, kako tvrdi, dobro poznaje restorane i cijene. 'Cijene su posvuda' U objavi je napisao da je trenutačno u Hrvatskoj i da su cijene, kako se izrazio, 'posvuda'. Kao primjer je naveo kavu u manjem gradu: cappuccino u, kako kaže, najboljem kafiću stoji 2,50 eura, što mu je prihvatljivo iz perspektive gosta iz Njemačke. No flat white, odnosno kava s dvostrukim espressom, na istom mjestu stoji 5,40 eura, što je opisao kao skuplje nego u Njemačkoj.

I'm currently in Croatia, and the prices here are all over the fucking place.



It's super weird. The best coffee place in this small city charges 2,5€ for a cappuccino (which is fine coming from Germany). Yet somehow their flat white (double shot espresso) costs 5,4€. That's… https://t.co/3yhjZlJcAD — W3nzel.eth (@thisiswenzel) May 20, 2026

Sličan dojam dobio je i u restoranima. U jednom talijanskom restoranu pizza stoji između 9 i 15 eura, a burger 15 eura, što je ocijenio prihvatljivim. No odmah preko puta, u restoranu koji je opisao kao vrlo sličan, bacon burger stoji 25 eura. 'Što?', napisao je, sugerirajući da ga nije iznenadila samo visina cijene, nego razlika između lokala koji su mu se činili gotovo usporedivima. Aperol od šest do 11 eura u razmaku od nekoliko metara Posebno ga je začudila razlika u cijenama pića na plaži. Na jednoj lokaciji Aperol je, prema njegovim riječima, koštao šest eura, a desetak metara dalje 11 eura. Predvidio je i prigovor da uspoređuje 'jabuke i naranče', ali je to odmah odbacio. 'Ne, ne uspoređujem. Vjerujte mi. Znam restorane', napisao je, dodajući da ga je hrvatski raspon cijena potpuno zbunio. Komentirao je i cijenu sladoleda, pitajući se zašto kuglica stoji tri do četiri eura. Zaključio je da će odsad morati početi unaprijed pitati za cijene jer, kako kaže, nikad ne zna hoće li nešto biti jeftino, normalno ili skupo. Širi problem turističkih cijena Njegova objava uklapa se u širu raspravu koja se posljednjih godina redovito otvara uoči i tijekom turističke sezone. Dubrovnik se pritom često navodi kao primjer destinacije u kojoj cijene hrane i pića snažno ovise o lokaciji, sezoni i vrsti objekta. Putnički vodič Inspired by Croatia navodi da su restoranske cijene u Dubrovniku visoke u usporedbi s drugim dijelovima Hrvatske te da se pojedinačno jelo u restoranu srednje kategorije u staroj gradskoj jezgri može kretati od 18 do 30 eura, bez pića i priloga.

+14 Špica u Dubrovniku Izvor: Cropix / Autor: Tonci Plazibat